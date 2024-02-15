Под Авдеевкой погиб чешский доброволец, воевавший за Украину, — МИД Чехии

Гибель военного подтвердил пресс-секретарь ведомства Дэниел Дрейк. В общей сложности в Украине погибли уже четыре чешских гражданина.

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В минувшие выходные в Авдеевке погиб гражданин Чехии, которые находился в рядах ВСУ добровольцем. Об этом рассказал представитель чешского МИД Дэниел Дрейк, передает портал CTK.

"Я могу подтвердить, что гражданин Чехии погиб в выходные под Авдеевкой", — сказал представитель внешнеполитического ведомства страны.

Сообщения о гибели добровольца прежде публиковались в соцсетях. В общей сложности в Украине погибли уже четыре гражданина Чехии.

Первый — в боях с российскими оккупантами на Донбассе в июне 2022 года. В марте 2023-го погиб второй доброволец. Спустя два месяца погиб основатель проекта "Феникс", чешский медик, получивший тяжелые осколочные ранения на Донбассе, впоследствии был переведен в военный госпиталь в Праге.

Положение в Авдеевке

По сообщениям DeepState, 15 февраля российские войска продвинулись дальше населенного пункта Ласточкино и на юге Авдеевки. Российские источники заявляют о контроле над 17,5% города. В ISW подтвердили 15,4% оккупированной городской территории по состоянию на 14 февраля.

Напомним, что 3-ю штурмовую бригаду ВСУ перебросили в Авдеевку для прикрытия гарнизона. Журналисты отметили, что очевидная цель бригады — удержать коксохимический завод. Потенциально эта территория может стать северным якорем новой, менее открытой линии фронта.

Также сообщалось, что, по словам Евгения Дикого, цель переброски подкреплений в Авдеевку — либо отбросить врага с "дороги жизни", либо обеспечить полноценный отход ВСУ. На этом направлении сосредоточено 40 тысяч бойцов ВСУ, отметил ветеран АТО.