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Военный Фокус Российско-украинская война

"Потеряли только один": аналитик исследовал пригодность танка PT-91 Twardy к войне в Украине

PT-91 Twardy, танк PT-91 Twardy, танки PT-91, танк Twardy, польский танк, польская бронемашина
PT-91 Twardy — военная помощь, которую получила Украина от Польши

По словам обозревателя Александра Коваленко, неизвестно, насколько уязвим польский танк для российского противотанкового оружия, однако он неплохо показал себя во время боев.

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Военно-политический обозреватель сообщества "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал польский танк PT-91 Twardy, который бойцы ВСУ используют на войне. По мнению обозревателя, танк неплохо показал себя во время боев — подтверждено повреждение единственной бронемашины. Об особенностях бронемашины рассказывается в Telegram-канале Коваленко.

Обозреватель напомнил, что Польша обещала предоставить 90 танков PT-91 Twardy — об этом говорилось в сообщениях польского правительства в январе и феврале 2023 года.

Когда именно поступили танки не известно. Также не ясно, когда именно они вступили в бой. Однако в сети подтвердили единственную потерянную бронемашину: 9 июля в сети опубликовали видео с Запорожского отрезка фронта.

Причина потери танка — подрыв на мине Т-62, подчеркнул обозреватель. Поэтому пока нет возможности выяснить его устойчивость против средств поражения, которые есть в распоряжении российской армии.

Пока что информацию об особенностях польской бронемашины можно понять лишь по ее использованию "в тыловой зоне" — именно на этом и основывается Коваленко, исследуя эффективность PT-91 Twardy.

Положительные качества Twardy:

  • наличие динамической защиты ERAWA;
  • размещение динамической защиты "стык в стык", что повышает безопасность;
  • двигатель танка S-12U 850 л.с. — более надежный и мощный;
  • система управления огнем СКО-1М "Драва" — лучше, чем у советских танков;
  • покрытие Obra-4 поглощает излучение радиолокаторов и обнаруживает лазерный прицел;
  • танк по конструкции похож на Т-72, поэтому украинские экипажи легко учатся на нем работать и ремонтировать.

Отрицательные черты Тварди:

  • угол наклона динамической защиты не оптимальный, борта не всегда защищены, поэтому приходится использовать дополнительную защиту "Контакнт-1";
  • имеющийся мотор иногда не справляется, если танку добавить динамической защиты;
  • в целом танк проигрывает западным образцам — танкам Leopard 2 и Challenger 2.

Впрочем, подытожил обозреватель, польский танк PT-91 Twardy подходит для ведения боевых действий: "достаточно актуальный и эффективный для выполнения поставленных задач", — заявил он.

Отметим, первые сообщения о танках PT-91 Twardy, которые Польша может предоставить Украине, появились в сети летом 2022 года — речь шла о поставках сначала 30 бронемашин, а затем — еще 60.

Почти через год колонну этих танков заметили на полигоне в Украине — об этом рассказал нардеп и заместитель председателя Комитета по нацбезопасности Юрий Мысягин.

Напоминаем, 28 июля стало известно о появлении в Украине чешских инженерных танков VT-72B. Основное назначение подобных устройств — эвакуация поврежденных бронемашин с поля боя.

Тем временем ВСУ все еще ждут американские танки Abrams — согласно данным СМИ, они поступят только осенью 2023 года.