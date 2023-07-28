Смертоносная сила: США отправят танки Abrams Украине уже в сентябре этого года, — Politico

По словам журналистов, помимо передачи танков, США хотят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 к концу года.

Related video

Американские танки Abrams попадут в Украину уже в начале осени 2023-го года. Об этом пишете издание Politico со ссылкой на шесть анонимных чиновников США, которые знакомы с планом США.

Сообщается, что уже в августе Штаты передадут несколько танков Abrams в Германию, чтобы их отремонтировали. После того как подготовка техники будет завершена, то первая партия сразу отправится в Украину.

По словам журналистов, США отправляют старые модели M1A1 вместо более современной версии A2. Чтобы Украина получила новые модели – пришлось потратить бы целый год.

Издание пишет, что в администрации Байден хотят как можно быстрее передать Украине больше оружия, чтобы оно было использовано в ходе контрнаступления ВСУ. Кроме того, помимо передачи танков, США хотят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 к концу года.

В материале говорится, что американские танки станут новым смертоносным оружием в арсенале Вооруженных сил Украины. Сообщается, что первоначальная партия будет состоять из 6-8 анков. Всего США планируют отправить 31 танк.

Один из чиновников, с которыми говорили журналисты, заявил, что что танки могут прибыть в Украину даже в августе, но эти сроки могут быть чрезмерно оптимистичными. Правда, с танков снимут наиболее чувствительные технологии, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана.

"Хотя в последние дни украинские войска добились некоторого продвижения на одном из направлений наступления, они подвергаются сильному артиллерийскому и авиационному обстрелам, медленно продвигаясь через плотные минные поля и вражеские окопы", — отметили журналисты.

Кроме того, источники сообщили, что США и союзники работают над созданием инфраструктуры для ремонта танков Abrams в Европе.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце июня сообщал, что Abrams прибудут к новым контрнаступлениям ВСУ. По его словам, контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как "последнее и решающее". В вопросах поставок западного оружия в Украину, стоит учитывать, что война — это такая штука, где стоит "мыслить на два-три шага вперед".