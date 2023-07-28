Смертоносна сила: США відправлять танки Abrams Україні вже у вересні цього року, — Politico

За словами журналістів, крім передачі танків, США хочуть почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 до кінця року.

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Американські танки Abrams потраплять в Україну вже на початку осені 2023-го року. Про це пишете видання Politico з посиланням на шість анонімних чиновників США, які знайомі з планом США.

Повідомляється, що вже в серпні Штати передадуть кілька танків Abrams до Німеччини, щоб їх відремонтували. Після того як підготовку техніки буде завершено, то перша партія одразу вирушить в Україну.

За словами журналістів, США відправляють старі моделі M1A1 замість більш сучасної версії A2. Щоб Україна отримала нові моделі — довелося витратити б цілий рік.

Видання пише, що в адміністрації Байден хочуть якнайшвидше передати Україні більше зброї, щоб її було використано під час контрнаступу ЗСУ. Крім того, крім передачі танків, США хочуть почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 до кінця року.

У матеріалі йдеться, що американські танки стануть новою смертоносною зброєю в арсеналі Збройних сил України. Повідомляють, що початкова партія складатиметься з 6-8 танків. Загалом США планують відправити 31 танк.

Один із чиновників, з якими говорили журналісти, заявив, що танки можуть прибути в Україну навіть у серпні, але ці терміни можуть бути надмірно оптимістичними. Щоправда, з танків знімуть найбільш чутливі технології, включно з у деяких випадках секретною бронею зі збідненого урану.

"Хоча останніми днями українські війська домоглися деякого просування на одному з напрямків наступу, вони піддаються сильному артилерійському та авіаційному обстрілу, повільно просуваючись через щільні мінні поля і ворожі окопи", — зазначили журналісти.

Крім того, джерела повідомили, що США і союзники працюють над створенням інфраструктури для ремонту танків Abrams у Європі.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба наприкінці червня повідомляв, що Abrams прибудуть до нових контрнаступів ЗСУ. За його словами, контрнаступ ЗСУ не варто розглядати як "останній і вирішальний". У питаннях постачання західної зброї в Україну, варто враховувати, що війна — це така штука, де варто "мислити на два-три кроки вперед".