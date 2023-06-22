Київ не заганяють у рамки часу: Abrams прибудуть до нових контрнаступів ЗСУ, — Кулеба (відео)

За словами голови МЗС, контрнаступ ЗСУ не варто розглядати як "останній і вирішальний". У питаннях поставок західної зброї в Україну, варто враховувати, що війна — це така штука, де варто "мислити на два-три кроки вперед".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував новий контрнаступ ЗСУ з подальшою доставкою від західних союзників танків Abrams. Про це він розповів у четвер, 22 червня в інтерв'ю для каналу "Суспільне Новини".

На запитання журналіста про те, які шанси найближчим часом побачити в Україні американські танки Abrams та чи варто очікувати їх уже в цій кампанії контрнаступу, Кулеба пояснив, що надія на це є, але не варто обмежуватися рамками тільки поточного контрнаступу.

"Я постійно на цьому наголошую у спілкуванні з партнерами: не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати Росію з нашої території", — повідомив голова МЗС.

Він зазначив, що зараз від західних союзників в Україну приходять американські Bradley, а щось ще перебуває в процесі.

"Abrams — як танк — це набагато складніша конструкція, ніж Leopard, за всієї до нього поваги. Тому працюємо зараз, але тримаємо в голові, що для можливих наступних кампаній так само знадобляться танки, БТР та інша техніка. Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну — слава Богу, всім подякуємо. Але війна — це така штука, де потрібно думати на два-три кроки вперед", — зазначив Кулеба.

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Також він підкреслив, що Україна не відчуває тиску з боку союзників щодо того, що контрнаступ ЗСУ має виявитися єдиним і вирішальним.

"Не настільки радикально, як ви озвучили, але з деяких країн такі сигнали надходять. Однак з жодної країни немає сигналу про те, що, якщо, умовно кажучи, "до осені не доб'єтеся вирішального успіху, все закінчиться, ми вмиваємо руки", — поділився голова МЗС.

Але, за його словами, у кожній країні йде прорахунок: там вибори наближаються, десь на складах скінчилися снаряди, які можна передати Україні, а заводи не встигають виробити нові.

"Така логіка є, але ми на неї, в хорошому сенсі цього слова, не ведемося, тому що відповідь на ці занепокоєння проста: "А чого ви хочете досягти? Ви втомилися? Ну супер. Так а що, десь ми звільнимо частину території, десь ні, і що, проблема від цього зникне?" — наголосив він.

Танки Abrams для України: обіцянки західних союзників

21 березня журналісти агентства Associated Press повідомили, що за їхніми даними в Україну можуть відправити відремонтовані Abrams M1A1. Це рішення американських чиновників пов'язане з метою якнайшвидше надати Києву танки, які можуть з'явитися вже до кінця цього року.

На початку квітня міністерство оборони США уклало контракт на 27,1 млн доларів, що передбачає випуск танків M1A1 Abrams для ЗСУ .

У середині червня за інформацією неназваних чиновників Міноборони США стало відомо, що в Пентагоні очікують, що до кінця літа 200 українських військових закінчать навчання з управління танками Abrams.