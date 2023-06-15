У США очікують, що українські військові завершать навчання на танках Abrams до кінця літа, — ЗМІ

За словами журналістів, всього навчання триватиме 12 тижнів. Наразі українці тренуються у Німеччині на спеціально обладнаних танках, відточуючи індивідуальні навички.

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У Пентагоні очікується, що до кінця літа 200 українців закінчаться навчання з управління танками Abrams. Про це пише CBSNews із посиланням на заяву неназваних чиновників Міноборони США.

У матеріалі йдеться, що закінчення програми навчання приблизно збігатиметься з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams. Наразі українці тренуються у Німеччині на спеціально обладнаних танках, відточуючи індивідуальні навички. Потім вони перейдуть до підготовки підрозділів, а потім до підготовки на рівні батальйону.

За словами високопоставлених американських чиновників, всього навчання триватиме 12 тижнів.

За словами журналістів, лише з лютого 2022 року США навчили понад 11 тисяч українців на різних платформах. Наразі США навчають близько 1700 українських бійців.

Щобільше, як заявило джерело, наразі близько 6000 українців проходять навчання на 40 майданчиках за межами України. Їх навчають не лише Штати, а й інші країни-союзники. Це число нижче від пікового значення на початку цього року, коли близько 12 000 українців тренувалися на різних майданчиках у березні.

Один із високопоставлених представників сухопутних військ США в Європі та Африці сказав, що США спостерігають за першими днями контрнаступу України, коли до бою вступають деякі з бригад, навчених США. Чиновник сказав, що США відзначать, які зміни можуть бути внесені до програми навчання у майбутньому.

Нагадаємо, що 15 червня стало відомо, що Данія та Нідерланди фінансують постачання ще 14 танків Leopard 2 Україні. Повідомляється, що всі машини будуть передані ЗСУ протягом наступного року. Джерела розповіли журналістам, що партнери вже виділили "тризначну мільйонну суму" на військову допомогу Україні.

Також повідомлялося, що Ізраїль сотнями експортує танки "Меркава" до Європи. Насамперед Ізраїль не продавав танки "Меркава" за кордон, за винятком хіба що інженерних машин на базі "Меркави".