В США ожидают, что украинские военные завершат обучение на танках Abrams до конца лета, — СМИ

По словам журналистов, всего обучение будет продолжаться 12 недель. В настоящее время украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, оттачивая индивидуальные навыки.

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В Пентагоне ожидается, что к концу лета 200 украинцев закончатся обучение по управлению танками Abrams. Об этом пишет CBSNews со ссылкой на заявление неназванных чиновников Минобороны США.

В материале говорится, что окончание программы обучения примерно совпадет с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams. В настоящее время украинцы тренируются в Германии на специально оборудованных танках, оттачивая индивидуальные навыки. Затем они перейдут к подготовке подразделений, а затем – к подготовке на уровне батальона.

По словам высокопоставленных американских чиновников, всего обучение будет продолжаться 12 недель.

По словам журналистов, всего с февраля 2022 года США обучили более 11 тысяч украинцев на различных платформах. В настоящее время США обучают около 1700 украинских бойцов.

Более того, как заявил источник, сейчас около 6000 украинцев проходят обучение на 40 площадках за пределами Украины. Их обучают не только Штаты, но и другие страны-союзники. Это число ниже пикового значения в начале этого года, когда около 12 000 украинцев тренировались на разных площадках в марте.

Один из высокопоставленных представителей сухопутных войск США в Европе и Африке сказал, что США наблюдают за первыми днями контрнаступления Украины, когда в бой вступают некоторые из бригад, обученных США. Чиновник сказал, что США отметят, какие изменения могут быть внесены в программу обучения в будущем.

Напомним, что 15 июня стало известно, что Дания и Нидерланды финансируют поставки еще 14 танков Leopard 2 Украине. Сообщается, все машины будут переданы ВСУ в течение следующего года. Источники рассказали журналистам, что партнеры уже выделили "трехзначную миллионную сумму" на военную помощь Украине.

Также сообщалось, что Израиль сотнями экспортирует танки "Меркава" в Европу. Прежде Израиль не продавал танки "Меркава" за рубеж, за исключением разве что инженерных машин на базе "Меркавы".