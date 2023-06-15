Данія та Нідерланди фінансують постачання ще 14 танків Leopard 2 Україні, — ЗМІ

За даними медіа, усі машини будуть передані ЗСУ протягом наступного року. Джерела розповіли журналістам, що партнери вже виділили "тризначну мільйонну суму" на військову допомогу Україні.

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Після втрати Збройними силами України основних бойових танків Leopard 2 Данія та Нідерланди прагнуть профінансувати постачання нових таких одиниць. Про це йдеться у матеріалі видання Handelsblatt, опублікованому 15 червня.

Джерела з НАТО повідомили журналістам, що Данія та Нідерланди надали кошти на закупівлю 14 танків Leopard 2 для ЗСУ. За даними ЗМІ, відповідні домовленості вже укладені та країни виділили на них "тризначну мільйонну суму".

З посиланням на особу, знайому з процесом постачання, у матеріалі зазначили, що усі 14 Leopard будуть відправлені в Україну протягом наступного року. За інформацією медіа, перші машини захисники зможуть отримати вже у січні 2024 року.

"Ця підтримка, ймовірно, буде важливим знаком для України, оскільки, як кажуть, перші бойові танки німецького виробництва були пошкоджені під час наступу, що триває", — підкреслили у Handelsblatt.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що російські артисти Григорій Лепс та Микола Басков підтримали ініціативу виплачувати 1 млн рублів військовим, які зможуть підбити танки Leopard.

Раніше, наприкінці травня, Міноборони Іспанії анонсувало нові постачання Leopard Україні. Окрім чотирьох танків країна передасть Україні нову партію броньованих машин піхоти M113.