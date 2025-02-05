ЗСУ знищили склад катерів РФ у Херсонській області: деталі від партизанів

Партизани передали Силам оборони інформацію про російський склад на лівобережжі. Коли туди прилетіли "сюрпризи" від ЗСУ, ворог втратив понад десяток катерів і "значну кількість" живої сили.

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Сили оборони знищили більш ніж десяток російських катерів в районі міста Гола Пристань. Про це 5 лютого повідомили в АТЕШ.

Партизанський рух заявив, що допоміг захисникам зі знищенням складу катерів і живої сили ЗС РФ на лівобережжі Херсонської області.

Фото, оприлюднене партизанами Фото: Атеш

Агент АТЕШ передав інформацію з ворожого складу, і ЗСУ успішно атакували цілі поблизу Голої Пристані. В результаті ударів були знищені понад 10 катерів та "значна кількість" військовослужбовців РФ.

"Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місцеперебування та переміщення окупантів. Ми платимо великі гроші за важливу інформацію", — наголосили партизани.

Фото, оприлюднене партизанами Фото: Атеш

Нагадаємо, у The Telegraph повідомили, що бійці ЗС РФ все частіше вирушають у штурми на "Ладах". Машини не захищають окупантів навіть від куль, але російський ВПК не встигає за втратами.

Губернатор Веніамін Кондратьєв повідомив, що вночі на 5 лютого ударні БПЛА атакували Краснодарський край. Удари нібито "відбили", але на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Зі слів чиновника, на резервуар "із незначними залишками нафтопродуктів" впали уламки БПЛА. У соцмережах з’явилось відео, на якому, ймовірно, безпілотник на великій швидкості підлітає до резервуара й завдає удару.