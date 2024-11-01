Неприятный факт — может ли "план Победы" скрывать за собой "план переговоров"

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Когда вы спрашивали, зачем Зеленский обнародовал "план победы", тогда я говорил, что одна из версий его появления — доказать неспособность со стороны США и части стран Европы его поддержать, выполнить и обеспечить — и тем самым выставить коллективный Запад главным "виноватым" в проблемах на фронте.

А это позволяло приступить к прогреву темы мирного трека с РФ как единственно приемлемого варианта в таких координатах войны на истощение, которую Украина ресурсно и психологически не выгребает.

И вот пошли комментарии Президента, которые, скорее всего, подтверждают домыслы о "коллективной вине" Запада. Зеленский в интервью скандинавским медиа раскритиковал государства НАТО, в частности США, за то, что они не сдержали слово относительно обещанной военной поддержки Украины.

Именно такой прямой и резкой обвинительной тональности из уст Президента не было раньше заметно.

Думаю, замысел Банковой заключается в том, чтобы "опрагматизировать" украинцев в вопросе принятия неприятного факта прямых переговоров Украины с РФ как неизбежного и безвариантного процесса. Этот факт должен возникнуть в сознании массового украинца как само собой разумеющийся.

Трамп наступает на пятки, господа. Еще несколько дней — и реальность станет еще более неопределенной.

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