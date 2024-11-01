Неприємний факт — чи може "план Перемоги" приховувати за собою "план переговорів"

Related video

Коли ви питали, навіщо Зеленський оприлюднив "план перемоги", тоді я говорив, що одна з версій його появи — довести неспроможність з боку США та частини країн Європи його підтримати, виконати та забезпечити — й цим самим виставити колективний Захід головним "винуватим" у проблемах на фронті.

А це дозволяло приступити до прогріву теми мирного треку з РФ як єдино прийнятного варіанту в таких координатах війни на виснаження, яку Україна ресурсно і психологічно не вигрібає.

І ось пішли коментарі Президента, які, ймовірніше, підтверджують домисли про "колективну вину" Заходу. Зеленський в інтерв'ю скандинавським медіа розкритикував держави НАТО, зокрема США, за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової підтримки України.

Саме такої прямої та різкої обвинувачувальної тональності з уст Президента не було раніше помітно.

Думаю, задум Банкової полягає у тому, щоб "опрагматизувати" українців у питанні прийняття неприємного факту прямих перемовин України із РФ як неминучого і безваріантного процесу. Цей факт має виникнути у свідомості масового українця як само собою зрозумілий.

Трамп наступає на п'яти, панове. Ще декілька днів — і реальність стане ще більш невпевненою.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо