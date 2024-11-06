"Делікатні багатосторонні переговори" щодо війни в Україні вже ведуться і набрали динаміки, — NYT

Американські журналісти з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, заявили, що наразі тривають тихі дипломатичні зусилля, спрямовані на узгодження катайсько-бразильського плану з українською Формулою миру.

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З обранням Дональда Трампа президентом США Україна очікує змін у політиці Сполучених Штатів, яка досі мала важливе значення у фінансовій та військовій підтримці. Трамп, відомий своєю критикою постійної допомоги Києву, обіцяв завершити війну "за один день", але не розкрив деталей своєї стратегії. Така риторика викликає побоювання серед українських чиновників та військових, які побоюються, що нова адміністрація США може нав'язати мирні угоди на невигідних умовах у питанні припинення війни з РФ. Про це пише видання New York Times.

Український президент Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою та заявив, що він цінує його прихильність підходу "мир через силу" в глобальних справах.

"Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", — зазначив український президент.

Видання наводить цитату ексміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, який висловив скептицизм у питанні, "що війна закінчиться швидко, за 24 години, як обіцяв Трамп". Він також зауважив, що українські державні облігації, як очікується, зростуть в очікуванні врегулювання шляхом переговорів.

Ситуація на фронті

Автор матеріалу пише, що українські військові на фронті сприйняли результати виборів як ще один виклик у дедалі складнішій ситуації.

"Це схоже на невелику втрату надії на кращу підтримку в нашій нелегкій боротьбі, знаючи його позицію і симпатію до наших ворогів. Водночас я розумію, що ситуація останнім часом стала настільки складною, що навіть тієї допомоги, яку ми отримали, недостатньо для поліпшення наших позицій", — сказала військова Оксана Ведмідь.

Ситуація на фронті залишається складною для України. Росія активізувала наступальні дії в регіоні Донбасу, що призвело до нестачі військових сил у різних секторах оборони. Це змушує Україну постійно переміщати солдатів для утримання позицій, що створює ризик прориву на інших ділянках. Також у бойові дії почали вступати солдати з Північної Кореї.

Аналітики зазначають, що через ці труднощі українським військовим доводиться вдаватися до інтенсивної мобілізації, хоча не всі громадяни готові йти на фронт, а проблема дезертирства загострюється.

"Делікатні переговори"

New York Times пише, що "делікатні багатосторонні переговори вже ведуться і в останні місяці набрали певної динаміки". За словами дипломатів, які беруть у них участь, незрозуміло, як посередницька роль пана Трампа у припиненні війни з РФ буде поєднуватиметься з цими зусиллями.

"За винятком загального припинення вогню, Зеленський в останніх коментарях натякнув на перспективу укладення додаткових угод для вирішення конкретних питань, таких як мораторій на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі та угоду про безпеку комерційного судноплавства в Чорному морі", — йдеться у матеріалі.

За останні тижні Україна також пом'якшила свою позицію щодо плану Бразилії та Китаю, який Зеленський спочатку відкидав як такий, що слугує інтересам Росії. За словами чиновників, знайомих з ходом переговорів, наразі тривають тихі дипломатичні зусилля, спрямовані на узгодження цього плану з українською Формулою миру. В рамках останніх кроків щодо плану України минулого тижня в Канаді відбулася конференція з питань обміну полоненими та повернення українських дітей, викрадених Росією, що є одним з пунктів цього плану.

Нагадаємо, букмекери приймають ставки, чи зможе Дональд Трамп припинити війну в Україні протягом 90 днів.

4 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна не веде переговорів з РФ, але якщо якась країна готова імплементувати домовленості про припинення ударів по об'єктах енергетики через угоди окремо з Україною та окремо з РФ, то Київ може їх опрацювати.