Трамп зможе припинити війну в Україні: букмекери приймають ставки, деталі

На платформі приймають ставки, що Дональд Трамп, як і обіцяв, зупинить війну в Україні.

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Новообраний американський президент Дональд Трамп нібито зможе за три місяці припинити війну, яку розпочали в Україні російські війська. Ставки на це приймають на платформі Polymarket.

Сервіс Polymarket, який дає змогу користувачам зробити ставки на різноманітні події, приймає парі на те, що новообраний 47-ий президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2025 року, здатен припинити війну в Україні. Причому, добитися миру він має за 90 днів.

Спочатку ці прогнози коливалися на рівні 20-30%, але 5 листопада почався різкий зліт позитивних передбачень. Максимум же вони отримали 6 листопада, сягнувши 56%.

Наразі прогнози стають менш оптимістичні, поступово спадаючи вниз.

Нагадаємо, 4 травня 2023 року Дональд Трамп зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Він вважає, що поклав би їй кінець через 24 години, якби став президентом США. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський 9 липня дорікнув колишньому президенту США, зазначивши, що війна тривала і до 24 лютого, однак у політика були інші пріоритети. У вересні Трамп знову заявив, що зможе закінчити війну в Україні за добу. За його словами, він збере в одній кімнаті президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів.

Вже 6 листопада Дональд Трамп під час своєї промови за підсумками президентських перегонів пообіцяв зупинити взагалі усі війни, заявивши, що за його каденції більше не буде жодних збройних конфліктів.