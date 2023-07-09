"Ми б не погодилися": Зеленський заявив, що Байден міг би закінчити війну за 5 хвилин

Колишній президент США Дональд Трамп гарантував, що міг би завершити російсько-українську війну за 24 години. Володимир Зеленський дорікнув йому, що війна тривала і до 24 лютого, однак політик мав інші пріоритети.

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Президент Володимир Зеленський відповів на заяву екслідера США Дональда Трампа, що він міг би закінчити війну в Україні за добу. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 9 липня на сайті ABC News.

"Одне бажання довести війну до кінця — це красиво. Але це бажання має базуватися на якомусь реальному досвіді. Виглядає так, ніби Дональд Трамп уже мав ці 24 години свого часу", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна вже перебувала у стані війни з РФ до 2022 року, тож Трамп за свого правління мав добу на розв’язання конфлікту. Український лідер припустив, що екслідер США мав "інші пріоритети" до того, як війна стала повномасштабною.

"Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну коштом України, тобто змусити нас віддати свої території, ну, я думаю, таким чином Байден міг би довести це до кінця навіть за п’ять хвилин. Але ми б не погодилися", — зазначив Зеленський.

З його слів, українці не мають надмірних апетитів та бажають лише перемоги. Також український лідер звернувся до американців, подякувавши їм за підтримку.

"Я ціную тих, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте мені, попри все, я ціную допомогу", — сказав він.

Нагадаємо, 26 березня колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні за 24 години. Він переконаний, що ніхто інший не зможе запобігти Третій світовій війні.

Президент України Володимир Зеленський не вперше реагує на цю заяву Трампа. Раніше він відповідав, що у світі немає людей, здатних поговорити з лідером РФ Володимиром Путіним та покласти край війні.