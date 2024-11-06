Трамп сможет прекратить войну в Украине: букмекеры принимают ставки, детали

На платформе принимают ставки, что Дональд Трамп, как и обещал, остановит войну в Украине.

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Новоизбранный американский президент Дональд Трамп якобы сможет за три месяца прекратить войну, которую начали в Украине российские войска. Ставки на это принимают на платформе Polymarket.

Сервис Polymarket, который позволяет пользователям сделать ставки на различные события, принимает пари на то, что новоизбранный 47-й президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, способен прекратить войну в Украине. Причем, добиться мира он должен за 90 дней.

Сначала эти прогнозы колебались на уровне 20-30%, но 5 ноября начался резкий взлет положительных предсказаний. Максимум же они получили 6 ноября, достигнув 56%.

Сейчас прогнозы становятся менее оптимистичны, постепенно спадая вниз.

Напомним, 4 мая 2023 года Дональд Трамп сделал заявление относительно окончания войны в Украине. Он считает, что положил бы ей конец через 24 часа, если бы стал президентом США. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский 9 июля упрекнул бывшего президента США, отметив, что война продолжалась и до 24 февраля, однако у политика были другие приоритеты. В сентябре Трамп снова заявил, что сможет закончить войну в Украине за сутки. По его словам, он соберет в одной комнате президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для переговоров.

Уже 6 ноября Дональд Трамп во время своей речи по итогам президентской гонки пообещал остановить вообще все войны, заявив, что при его каденции больше не будет никаких вооруженных конфликтов.