"Ждем приказа": Кадыров подхватил угрозы Путина и пообещал "очень быструю" войну в Европе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности начать войну с европейскими странами, которая "быстро закончится" и "не в их пользу".

Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что его военным нужен только приказ от него для того, чтобы начать войну с Европой в случае "необходимости". Соответствующее обращение прокремлевский политик выложил у себя в Telegram-канале.

Глава Чечни пообещал, что "церемониться" никто не будет, и конфликт закончится "очень быстро".

"Церемониться точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил начать войну с Россией", — заявил Кадыров.

После этого он спросил у Путина, тот "не будет ли обижаться", если европейцы "начнут добровольно извиняться".

Відео дня

"У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?", — написал Кадыров.

Таким образом глава Чеченской Республики "поддержал" недавние заявления Владимира Путина, которые прозвучали 2 декабря. Тогда лидер Кремля объявил, что Россия готова к военному конфликту с Европой, хотя официально не планирует его начинать.

Напомним, в октябре издание "Верстка" сообщало, что у близкого соратника Кадырова насчитали 80 наград.

Также в сентябре Кадыров пытался опровергнуть слухи о проблемах со здоровьем, заявив о том, что отжимается 50 раз подряд.