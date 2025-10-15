Конкурент Адама: у соратника Кадырова насчитали около 80 наград

Командир полка полиции имени Кадырова Замид Чалаев, который возглавляет в Чечне полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова, оказался обладателем около 80 медалей и орденов. Среди них есть награда за убийство "азовцев".

Чалаева в шутку уже называют главным конкурентом Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, имея в виду количество наград, пишет "Верстка".

В сторис в Instagram он похвастался двумя стеллажами, на которых выставлены все его награды. Журналисты насчитали 28 медалей и орденов, на втором – еще как минимум 51. Среди них, в частности, высшая государственная награда — звезда героя Российской Федерации, а также орден Мужества и медаль "За отвагу".

В видео Чалаев говорит, что часть наград получена им за убийства.

"Эта медаль отлита из серебра тех, кого мы убили. Это за убийство азовцев", – отвечает он на вопрос собеседника, за что был награжден.

Фото: Скриншот

Орден Мужества он получил за убийство Хамзата Битюкаева, соратника лидера "Имарат Кавказ" Доку Умарова.

Фото: Скриншот

Он гордится тем, что добывал награды, убивая людей.

Спецполк имени Ахмата Кадырова МВД Чечни журналисты и правозащитники называли причастным к похищениям, пыткам и убийствам.

Что касается Рамзана Кадырова, то после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину он получил 31 медаль.

Ранее сообщалось, что 17-летний Адам Кадыров получил боевую награду Росгвардии, которую, согласно описанию, вручают за "личную отвагу при выполнении боевых задач". Сын Рамзана Кадырова никогда не был в Украине.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил награду за соревнования, в которых не участвовал.