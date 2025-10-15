Конкурент Адама: у соратника Кадырова насчитали около 80 наград
Командир полка полиции имени Кадырова Замид Чалаев, который возглавляет в Чечне полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова, оказался обладателем около 80 медалей и орденов. Среди них есть награда за убийство "азовцев".
Чалаева в шутку уже называют главным конкурентом Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, имея в виду количество наград, пишет "Верстка".
В сторис в Instagram он похвастался двумя стеллажами, на которых выставлены все его награды. Журналисты насчитали 28 медалей и орденов, на втором – еще как минимум 51. Среди них, в частности, высшая государственная награда — звезда героя Российской Федерации, а также орден Мужества и медаль "За отвагу".
В видео Чалаев говорит, что часть наград получена им за убийства.
"Эта медаль отлита из серебра тех, кого мы убили. Это за убийство азовцев", – отвечает он на вопрос собеседника, за что был награжден.
Орден Мужества он получил за убийство Хамзата Битюкаева, соратника лидера "Имарат Кавказ" Доку Умарова.
Он гордится тем, что добывал награды, убивая людей.
Спецполк имени Ахмата Кадырова МВД Чечни журналисты и правозащитники называли причастным к похищениям, пыткам и убийствам.
Что касается Рамзана Кадырова, то после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину он получил 31 медаль.
Ранее сообщалось, что 17-летний Адам Кадыров получил боевую награду Росгвардии, которую, согласно описанию, вручают за "личную отвагу при выполнении боевых задач". Сын Рамзана Кадырова никогда не был в Украине.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил награду за соревнования, в которых не участвовал.