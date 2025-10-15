Конкурент Адама: у соратника Кадирова нарахували приблизно 80 нагород
Командир полку поліції імені Кадирова Замід Чалаєв, який очолює в Чечні полк поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова, виявився володарем приблизно 80 медалей і орденів. Серед них є нагорода за вбивство "азовців".
Чалаєва жартома вже називають головним конкурентом Адама Кадирова, сина глави Чечні Рамзана Кадирова, маючи на увазі кількість нагород, пише "Верстка".
У сторіс в Instagram він похвалився двома стелажами, на яких виставлені всі його нагороди. Журналісти нарахували 28 медалей та орденів, на другому — ще щонайменше 51. Серед них, зокрема, найвища державна нагорода — зірка героя Російської Федерації, а також орден Мужності та медаль "За відвагу".
У відео Чалаєв каже, що частину нагород він отримав за вбивства.
"Ця медаль відлита зі срібла тих, кого ми вбили. Це за вбивство азовців", — відповідає він на запитання співрозмовника, за що був нагороджений.
Орден Мужності він отримав за вбивство Хамзата Бітюкаєва, соратника лідера "Імарат Кавказ" Доку Умарова.
Він пишається тим, що здобував нагороди, вбиваючи людей.
Спецполк імені Ахмата Кадирова МВС Чечні журналісти і правозахисники називали причетним до викрадень, тортур і вбивств.
Що стосується Рамзана Кадирова, то після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну він отримав 31 медаль.
Раніше повідомлялося, що 17-річний Адам Кадиров отримав бойову нагороду Росгвардії, яку, згідно з описом, вручають за "особисту відвагу під час виконання бойових завдань". Син Рамзана Кадирова ніколи не був в Україні.
Син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам Кадиров отримав нагороду за змагання, у яких не брав участі.