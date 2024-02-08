Сын Кадырова получил награду "за лучший результат" в соревнованиях, в которых не участвовал (видео)

В окружении главы Чечни оправдались, что Адам может участия и не принимал, а медаль заработал, потому что "активно поддерживал" участников.

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил награду за соревнования, в которых не участвовал. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Отмечается, что 16-летний Адам Кадыров получил медаль соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае за лучший результат четвертого дня команды "Ахмат".

Как утверждает председатель чеченского парламента Магомед Даудов, Кадыров-младший "поддерживал" бойцов из республики.

В первый день "соревнований спецназа" в Дубае чеченский "Ахмат" занял четвертое место — его обошли команды из Казахстана и ОАЭ. На следующий день кадыровский "спецназ" снова был на четвертой строчке, проиграв бойцам из Беларуси, Кыргызстана и ОАЭ. На третий день "Ахмат" занял 12 строчку, уступив в том числе командам из Бахрейна, Южной Африки, Сербии, США и Турции.

Напомним, что о Кадырове-младшем в обществе заговорили после того, как 28 сентября стало известно, что в СИЗО 15-летний Адам Кадыров избил заклю ченного Николая Журавля, подозреваемого в сожжении Корана.

После избиения Рамзан Кадыров отметил, что его сын поступил правильно, а в течение месяца после избиения Адам получил шесть наград и должность в службе безопасности отца. Среди отличий:

звание Героя Чечни, орден "Дуслик" в Татарстане, орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", орден "За заслуги перед Уммой" І степени в Карачаево-Черкесии, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Сам Адам Кадыров считает себя абсолютно безнаказанным и на фоне скандала об избиении в своем Инстаграм он сделал дерзкую публикацию.