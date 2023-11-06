Чеченский принц-победитель в договорных поединках: "Википедия" жестко прошлась по сыну Кадырова

Автор в "Википедии" рассказал о развитии спортивной карьеры Кадырова-младшего, в частности, как он фальшиво выигрывал в соревнованиях, а также, как получал высокие награды.

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15-летнего главу отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики Адама Кадырова потроллили в Википедии. Изменения в биографии Кадырова-младшего обнародовали на его странице в "Википедии".

"Адам Кадыров — принц чеченский и глава отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики. Сын князя чеченского Рамзана Кадырова и жены его княгини Медни Кадыровой Герой Чечни (2023). Получил известность благодаря участию в договорных матчах по боксу среди юниоров, а в 2023 году стал фигурантом общественного резонанса в связи с избиением Никиты Журавля в темнице в городе Грозном", — говорится в сообщении.

Далее автор в "Википедии" рассказал о развитии спортивной карьеры Кадырова-младшего. В частности, он рассказал, как сын Кадырова одерживал победы на боксерских, кикбоксерских и других турнирах — его соперники падали и не вставали после легких ударов, или вообще почти не атаковали. Или же судьи "отправляли в нокдаун" более сильных соперников.

Также авторы вспомнили последнюю выходку Кадырова-младшего - избиение в СИЗО подозреваемого в сожжении Корана Никиты Журавля. После этого "чеченский принц" получил кучу высших наград и "важную" должность в службе безопасности республики.

Новая информация в "Википедии" на момент выхода материала несколько раз удалялась и возвращалась.

Напомним, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров в таком возрасте уже занял "какую-то" должность в службе безопасности главы Чечни.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров считает себя абсолютно безнаказанным и на фоне скандала об избиении в своем Инстаграм он сделал дерзкую публикацию.