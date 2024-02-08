Син Кадирова отримав нагороду "за найкращий результат" у змаганнях, в яких не брав участі (відео)

В оточенні очільника Чечні виправдалися, що Адам може участі й не брав, а медаль заробив, бо "активно підтримував" учасників.

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Син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам Кадиров отримав нагороду за змагання, в яких не брав участі. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Зазначається, що 16-річний Адам Кадиров отримав медаль змагань спецназу UAE SWAT Challenge у Дубаї за найкращий результат четвертого дня команди "Ахмат".

Як стверджує голова чеченського парламенту Магомед Даудов, Кадиров-молодший "підтримував" бійців із республіки.

Першого дня "змагань спецназу" в Дубаї чеченський "Ахмат" посів четверте місце — його обійшли команди з Казахстану та ОАЕ. Наступного дня кадирівський "спецназ" знову був на четвертій сходинці, програвши бійцям з Білорусі, Киргизстану та ОАЕ. На третій день "Ахмат" зайняв 12 рядок, поступившись у тому числі командам з Бахрейну, Південної Африки, Сербії, США та Туреччини.

Нагадаємо, що про Кадирова-молодшого у суспільстві заговорили після того, як 28 вересня стало відомо, що у СІЗО 15-річний Адам Кадиров побив ув'язненого Миколу Журавля, підозрюваного у спаленні Корану.

Після побиття Рамзан Кадиров наголосив, що його син вчинив правильно, а протягом місяця після побиття Адам отримав шість нагород та посаду у службі безпеки батька. Серед відзнак:

звання Героя Чечні, орден "Дуслик" у Татарстані, орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою", орден "За заслуги перед Уммою" І ступеня в Карачаєво-Черкесії, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою".

Сам Адам Кадиров вважає себе абсолютно безкарним і на тлі скандалу про побиття в своєму Інстаграм він зробив зухвалу публікацію.