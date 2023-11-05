Вітають міністри: 15-річного сина Кадирова призначили на "важливу посаду" у Чечні

Кадиров-молодший працюватиме в охороні глави Чечні, стверджують джерела, наближені до сімейства.

Related video

Син глави Чечні Рамзана Кадирова 15-річний Адам Кадиров у такому віці вже посів "якусь" посаду в службі безпеки глави Чечні. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив чеченський журналіст, міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації і завідувач кафедри журналістики ЧДУ 36-річний Ахмед Дудаєв.

"Від щирого серця вітаю мого дорогого брата Адама Кадирова з призначенням на важливу посаду в службі безпеки Глави Чеченськиї республіки", — написав він.

Важливо

"Брудна і неоднозначна історія": в РФ влада двох регіонів відмовилася нагороджувати сина Кадирова

Про яку саме "важливу" посаду йдеться, міністр не повідомив. Далі він просто перелічив усі "заслуги" Кадирова-молодшого і всі його родинні зв'язки з владою Чечні.

Сам Кадиров в своєму телеграм-каналі про нову "таємничу" посаду свого неповнолітнього сина не повідомляв.

Нагадаємо, що глава Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов нагородив сина Кадирова, 15-річного Адама, найвищою державною відзнакою КЧР — орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою".

Раніше 15-річному синові Рамзана Кадирова Адаму дали звання героя Чечні.

Про Кадирова-молодшого в суспільстві заговорили нещодавно, після того, як він прийшов до СІЗО і там побив підозрюваного у публічному спаленні Корану уродженця України Микиту Журавля.