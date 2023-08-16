"Бив по руках і ногах: син Кадирова міг побити в СІЗО росіянина, який спалив Коран

На цей скандал відреагувала омбудсмен РФ Тетяна Москалькова. Вона пообіцяла спільно з чеченським колегою розібратися в ситуації.

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Син глави Чечні Рамзана Кадирова міг побити в СІЗО Грозного Микиту Журавеля, який у Волгограді спалив Коран на тлі мечеті. На це відреагувала омбудсмен РФ Тетяна Москалькова у своєму Telegram-каналі 16 серпня.

За її словами, до неї надійшло звернення від обвинуваченого Микити Журавеля. Він стверджує, що до них у СІЗО в Грозному завітав із візитом син глави Чеченської Республіки Адам Кадиров і побив його.

Тетяна Москалькова зазначила, що вже надіслала звернення своєму колезі з Чечні Мансуру Солтаєву, щоб той негайно розібрався із ситуацією.

"Звернулася до колеги з проханням у межах своїх повноважень провести перевірку щодо цього випадку. Особливо просила звернути увагу на медичний огляд побоїв і свідчення свідків", — ідеться в повідомленні.

Син Кадирова міг побити в СІЗО росіянина, який спалив Коран Фото: Скриншот

Реакція омбудсмена Чеченської Республіки надійшла практично відразу, про що він і розповів місцевим ЗМІ. Він приїхав у СІЗО, щоб також поспілкуватися з жертвою з цього питання і з'ясувати більше подробиць.

Виявилося, що на зустрічі був присутній і глава Чечні Рамзан Кадиров, а після того як він покинув кабінет, Адам Кадиров його побив.

"Нібито бив по руках і ногах. Я думаю, органи займатимуться. У Чеченській Республіці права людей, як ми знаємо, шанують на найвищому рівні. Тому ніхто не може бути підданий катуванням і побиттю. І за кожним фактом буде проведено конкретну перевірку. Результати будуть по закінченню", — ідеться в повідомленні.

Коментарів від Рамзана Кадирова або його сім'ї з цього приводу не було.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що Рамзан Кадиров посеред війни залишив посаду глави Чечні через літню відпустку. На час його відсутності виконувати обов'язки глави Республіки буде глава Кабміну регіону Муслім Хучієв.