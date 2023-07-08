"Вирушив у відпустку": Рамзан Кадиров посеред війни залишив пост глави Чечні

На час його відсутності виконувати обов'язки глави Республіки буде глава Кабміну регіону Муслім Хучиєв.

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Рамзан Кадиров у розпал війни і за кілька тижнів після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним, на "придушення" якого в місті Ростов-на-Дону підрозділ "Ахмат" так і не доїхав, вирушив у відпустку. Така інформація з'явилася в росЗМІ з посиланням на сайт глави і уряду Чеченської республіки.

"Із 3 липня 2023 року вибуваю у щорічну оплачувану відпустку. Виконання обов'язків Глави Чеченської Республіки на період моєї відпустки покладаю на Хучиєва Мусліма Магомедовича, голову уряду Чеченської Республіки", — ідеться в документі.

Утім, росЗМІ зазначають, що в соцмережах Кадирова продовжують публікувати пости, а повідомлень про відпустку немає. 8 липня він, наприклад, привітав усіх із днем сім'ї.

До цього глава Чеченської Республіки був у відпустці в січні 2023 року, тоді його заміщав голова регіонального уряду Хучиєв.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров відреагував на повстання Євгена Пригожина з ПВК "Вагнер" майже за добу після того, як почався заколот. Він опублікував допис у соцмережах, у якому назвав дії Пригожина "ножем у спину" і заявив, що готовий жорстко відповісти. Однак бійці підрозділу "Ахмат", яких нібито направили для придушення заколоту, так і не змогли доїхати до Ростова.

Фокус раніше писав про те, що уряд Чеченської Республіки Ічкерія, перебуваючи у вигнанні, хоче створити спецтрибунал щодо чинного глави Чечні Рамзана Кадирова і підрозділу "Ахмат", бійці якого вчинили злочини проти людства на території України. Ідеологія, яку сповідує спецпідрозділ "Ахмат", на думку уряду Ічкерії, дає підстави вважати його релігійною екстремістською сектою, що становить загрозу для народів Кавказу, Європи та України.