"Чекаємо наказу": Кадиров підхопив погрози Путіна і пообіцяв "дуже швидку" війну в Європі

Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив про готовність розпочати війну з європейськими країнами, яка "швидко закінчиться" і "не на їхню користь".

Кадиров звернувся до президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що його військовим потрібен лише наказ від нього для того, аби почати війну з Європою у випадку "необхідності". Відповідне звернення прокремлівський політик виклав у себе в Telegram-каналі.

Голова Чечні пообіцяв, що "церемонитися" ніхто не буде, і конфлікт закінчиться "дуже швидко".

"Церемонитися точно не будемо, Володимире Володимировичу, чекаємо наказу! Все закінчиться дуже швидко і явно не на користь тих, хто вирішив розпочати війну з Росією", — заявив Кадиров.

Після цього він запитав у Путіна, чи той "не буде ображатися", якщо європейці "почнуть добровільно вибачатися".

"У мене одне запитання, Володимире Володимировичу: якщо це все почнеться, ви ж не образитеся на нас, якщо вони відразу добровільно вибачатимуться?", — написав Кадиров.

У такий спосіб голова Чеченської Республіки "підтримав" нещодавні заяви Володимира Путіна, які пролунали 2 грудня. Тоді лідер Кремля оголосив, що Росія готова до воєнного конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розпочинати.

Також у вересні Кадиров намагався спростувати чутки про проблеми зі здоров'ям, заявивши про те, що віджимається 50 разів поспіль.