Кадровый ход Зеленского: зачем Банковой Буданов, а ему кресло главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровом решении, которое может существенно изменить логику работы Банковой: возглавить Офис президента согласился руководитель военной разведки Кирилл Буданов. Официально речь идет об усилении блока безопасности, однако эксперты указывают и на менее публичные мотивы этого шага. Фокус выяснил, что стоит за этим назначением и каких изменений стоит ожидать.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о важном кадровом назначении: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов согласился возглавить Офис Президента Украины.

Это решение стало логическим продолжением серии внутренних перестановок в руководящей вертикали государства после отставки предыдущего руководителя Офиса — Андрея Ермака, который покинул пост в ноябре прошлого года.

По словам Зеленского, сейчас для Украины безопасность, усиление обороноспособности и дипломатический фронт в переговорах должны стоять на первом месте. Именно поэтому, убежден президент, новый глава Офиса должен иметь опыт в этих ключевых сферах, и Буданов соответствует этим требованиям.

Відео дня

Буданов, которого Минобороны назначило на должность руководителя военной разведки в 2020 году, уже более пяти лет находится на передовой модернизации украинской разведки и является одним из ведущих фигур в национальной архитектуре безопасности. Он имеет за плечами участие в стратегических операциях и руководство разведывательными инициативами в контексте полномасштабной войны с РФ.

Назначение Буданова знаменует усиление роли структуры оборонной разведки в президентской команде, что, по мнению экспертов, является ответом на сложные вызовы современности. Впрочем, это также создает вопрос о том, каким будет дальнейший формат деятельности Офиса Президента и как новый руководитель объединит стратегическую разведывательную роль с административно-политическими задачами.

Официальное назначение будет оформлено соответствующим указом, который в ближайшее время обнародует Администрация Президента.

Новое назначение Буданова: что изменится в Офисе Президента

По словам политолога Олега Постернака, возможное назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента фактически опровергает все слухи о реформе Банковой, сокращении полномочий ОП или их передаче СНБО.

Политолог отмечает, что это решение имеет два измерения — административное и скрытое политическое.

Административная логика назначения, по словам эксперта, связана с неопределенностью относительно завершения войны.

"Неизвестно, будет ли мир. Если мира не будет — война будет продолжаться. А это значит, что деятельность президента должна быть перестроена на постоянное взаимодействие с военными и союзниками. В этом смысле Буданов — более сильная и релевантная фигура, чем все остальные кандидаты, которых обсуждали", — говорит Фокусу политолог.

Постернак подчеркивает, что Буданов имеет исключительный авторитет в военной среде, иногда даже выше, чем у Валерия Залужного.

"Буданов — боевой офицер, сильный организатор и исполнитель, человек, который привык достигать результата в государственных интересах. Это представитель государственного типа мышления", — отмечает эксперт.

По его мнению, в случае назначения Буданов милитаризирует деятельность Офиса президента, одновременно очищая его от несвойственных функций.

"Речь идет об отказе от кадрового давления, политического шантажа, влияния на депутатов, журналистов и политиков — того, что было характерно для периода руководства Ермака. Буданов этим заниматься не будет", — убежден Постернак.

В этом контексте, считает он, Буданов нужен президенту как фигура, способная сопровождать либо выход Украины из войны, либо ее продолжение, если мирные инициативы, в частности американские, потерпят крах.

В то же время политолог отмечает, что существует и политический уровень, о котором, по его словам, публично почти не говорят.

"Зеленский пытается понять отношение США к сценарию его собственного политического будущего. Он не принял окончательного решения относительно участия в выборах. Многое зависит от позиции Соединенных Штатов и республиканской администрации", — отмечает Постернак.

По его оценке, между президентом и Будановым могли быть достигнуты непубличные политические договоренности. Возможны несколько сценариев:

Буданов может стать преемником Зеленского , если действующий президент решит не идти на выборы;

, если действующий президент решит не идти на выборы; или же возглавить новую или ребрендированную политическую силу , которая заменит фактически исчерпанный проект "Слуги народа";

, которая заменит фактически исчерпанный проект "Слуги народа"; в таком случае Зеленский сохранил бы шанс на переизбрание, а Буданов — возглавить парламент или правительство.

"Эта политическая комбинация позволяет президенту перекрыть часть собственных проблем и сложностей, которые уже вырисовываются", — считает эксперт.

Постернак также отмечает, что это назначение усложняет потенциальные политические планы Валерия Залужного, в частности на фоне слухов о его возможном возвращении в Украину.

Чем именно будет заниматься Буданов на новой должности?

Политолог Виктор Таран также считает, что возможное назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента имеет прежде всего рациональное объяснение, связанное с изменением характера войны.

По его словам, Украина фактически перешла в фазу войны на истощение и выживание, что требует коррекции государственной политики.

"Речь идет о реальном переходе к военной экономике и усилении военных процессов внутри страны — от мобилизации до наведения порядка с бронированием, где мы видим многочисленные злоупотребления", — отмечает Таран.

По его мнению, эти непопулярные решения требуют отдельного модератора, и президент Владимир Зеленский демонстративно пытается дистанцироваться от этой темы.

"Это было заметно даже в новогоднем обращении — впервые за время полномасштабной войны там не прозвучало упоминание о ВСУ и не было соответствующего видеоряда. Это сигнал о желании президента отойти от блока сложных военных решений", — объясняет эксперт.

Именно в этом контексте, считает Таран, часть этих вопросов планируется переложить на Буданова. Одной из причин он называет социологию.

"По последним опросам Буданов входит в тройку лидеров рейтингов и во втором туре побеждает Зеленского — так же как и Залужный. Логика может заключаться в том, чтобы переложить на него непопулярные процессы и таким образом ударить по его рейтингу", — отмечает политолог.

В то же время Таран сомневается, что такая стратегия сработает.

"Общество хорошо понимает, что ответственность за Вооруженные силы лежит не на Офисе президента, а на Верховном главнокомандующем и Министерстве обороны. Эту вертикаль невозможно размыть", — подчеркивает он.

На вопрос, зачем это может быть самому Буданову, эксперт отвечает осторожно.

"На нынешней должности он максимально эффективен и очень некомфортен для врага. В то же время Офис президента может дать ему возможность нарастить электоральные, финансовые и организационные ресурсы — если он будет рассматривать политическое будущее", — говорит Таран.

Наследие Ермака: каким будет ОП при Буданове

Политолог подчеркивает, что сама должность главы ОП не является определяющей, решающим всегда остается персональное влияние.

"Эту должность по-разному наполняли Табачник, Медведчук, Богдан, Ермак. Она не формирует политику автоматически — ее формирует человек", — отмечает он.

В то же время эксперт прогнозирует положительную реакцию международных партнеров на такое назначение и считает его символическим ударом по наследию Андрея Ермака.

"Ермак системно пытался устранить Буданова. И теперь Буданов заходит на должность, которую ранее занимал Ермак. Это сильный политический жест", — отмечает Виктор Таран.

Оценивая перспективы Офиса президента, политолог Олег Постернак отмечает: сильнее в политическом смысле, чем при Ермаке, он не станет.

"Времена Ермака — это использование Офиса президента в личных интересах, иногда даже вопреки интересам самого президента. Это и стало причиной его падения", — говорит Постернак.

В то же время он признает, что демонтаж системы, сформированной во времена Ермака, будет сложным.

"Ермак и сейчас сохраняет влияние на окружение президента. И, возможно, именно назначение Буданова позволит постепенно зачистить политическое поле от этого деструктивного влияния", — добавляет эксперт.

Политолог не исключает, что Буданова пришлось убеждать принять это предложение.

"Для боевого офицера это переход с позиции с военной славой на чрезвычайно токсичную и рискованную политическую должность. Она не гарантирует союзников и несет серьезные репутационные риски", — объясняет он.

Впрочем, по мнению Постернака, именно офицерский азарт и внутренний кодекс чести могли стать решающими.

"Это вписывается в его характер. И именно это может стать одним из факторов наведения порядка в Офисе президента", — заключает политолог.

Напомним, что 28 ноября 2025 года Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины.

Также СМИ предполагали, что возглавить Офис президента мог уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк, которого к нынешней должности привела советница уже бывшего главы ОПУ Андрея Ермака.