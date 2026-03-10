Новые правила игры: как Украине выживать в условиях, которые резко меняет война в Иране

Очередное потепление отношений США-Россия. Что это значит.

Трамп отмахнулся от обвинений России в помощи Ирану. И на этом фоне частично снял санкции на российскую нефть. С большой долей вероятности мы можем говорить, что имеем очередное потепление отношений с Россией, которую в очередной раз в Белом доме рассматривают как союзницу перед переговорами с Китаем.

Для понимания всех процессов нужно начать с главных мотивов. А у США они остаются неизменными: получить контроль над логистикой и ценообразованием на мировую нефть плюс максимально зарабатывать на ЕС. Все это крайне важно Трампу для получения козырей для переговоров с Китаем и последующим установлением правил игры мировой торговли, выгодных для США. Сейчас складывается ситуация, когда проблемой является не только цена на нефть, но и наличие этой самой нефти. Затягивание войны может вызвать существенный дефицит нефти в мире. И самые существенные проблемы из-за этого дефицита могут возникнуть в Китае и ЕС. США довольно активно демонстрируют, что начали подготовку к наземной операции вместе с союзниками (прежде всего Турцией и Азербайджаном). Однако пока в Вашингтоне, похоже, все еще продолжают верить в смену (разворот) режима, который позволит получить контроль над нефтегазовым комплексом без наземной операции. На этом фоне потепление отношений Россия-США — это не совсем об Иране. Это об игре Вашингтона в Европе и Китае. А мы, к сожалению, не являемся частью этой игры. Расчет прост — Китай вынужден будет идти на уступки американцам, а ЕС будет вынужден частично возвращаться к духу Анкориджа. Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы, но исходная точка именно такая. У меня складывается впечатление, что у нас мало кто задумывается над тем, что Иран меняет (процесс запущен, и он продолжается) мировые правила игры. И нам нужно думать, как выживать в этих новых вводных.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

