Швейцарская интрига: чего будет добиваться от россиян Буданов на переговорах в Женеве

17-18 февраля в Женеве должен состояться очередной трехсторонний мирно-переговорный раунд при непосредственном участии представителей Украины, США и РФ. Почему ключевая дипломатическая коммуникационная точка переместилась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Швейцарию, а Путин реинкарнировал во главе российской делегации печально известного "историка" Мединского, — выяснял Фокус.

Находясь в течение 13-15 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и отдельно пообщался со сцецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними переговорами в Женеве по установлению мира.

"Рассчитываем, что встречи (в Швейцарии — Фокус.) действительно будут результативными", — отметил глава государства. Комментируя замену российской стороной главы делегации РФ, президент констатировал: "Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения. Впрочем, думаю Украина вместе с США не позволят россиянам начать переговоры с чистого листа, ссылаясь на смену руководителя переговорной группы".

Глава украинского МИД Андрей Сибига попутно напомнил, что на предыдущих переговорах Мединский вместо того, чтобы рассматривать серьезные вопросы, "читал какие-то исторические псевдолекции".

Между тем в ночь на понедельник, 16 февраля руководитель Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов рассказал, что украинская делегация отправляется на переговоры в Швейцарию. "На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", — отметил бывший глава ГУРа, опубликовав фото возле поезда с коллегами-переговорщиками из украинской делегации. В то же время росСМИ сообщили о том, что Швейцария обеспечит безопасный пролет российской делегации, в состав которой войдут не менее 15 человек. В частности, в переговорах, кроме скандального Мединского будет принимать участие заместитель министра иностранных дел России, 65-летний Михаил Галузин, который является сторонником жесткого внешнеполитического курса Москвы.

Каким образом Путин держит Трампа на мирно-переговорном крючке

Комментируя Фокусу довольно ощутимое изменение погоды на мирно-переговорном треке в смысле переноса локации и реинкарнацию Мединского в российской делегации, политолог Олег Саакян замечает: "Я думаю, что на самом деле перенос мирных переговоров состоялся по факту не из Абу-Даби, а из США, где встретиться предлагала именно американская сторона, о чем Зеленский четко указал в интервью Bloomberg. Зато Россия решила, во-первых, выбрать более нейтральную площадку, а во-вторых, РФ развернула целую кампанию по саботажу переговорного процесса, а конкретно — его содержательной части. В данном контексте следует вспомнить свежие и откровенно деструктивные заявления Лаврова-Пескова. Небезуспешная задумка россиян по переносу переговоров в Женеву является свидетельством того, что они контролируют повестку дня с параллельным ее откатом назад. То есть, РФ четко показывает: к чисто техническим разговорам время еще не пришло, а переговоры в Абу-Даби — это был а ля аванс".

Именно потому, что Москва "отматывает дипломатическую пленку назад", считает политолог, и произошло возвращение Мединского в качестве главы российской переговорной делегации: "Этот персонаж призван снова и снова утомлять всех своими квази историческими длинными речами. То есть, россияне возвращают переговорный процесс в карикатурное русло с элементами имитации при отсутствии в нем конструктива, который, например, присутствовал в Абу-Даби. Хотя там тоже была имитация — конструктив был продемонстрирован только в одном — кластере безопасности по техническим вопросам, которые не имеют никакого значения с точки зрения возможностей завершения горячей фазы войны".

Политолог считает, что тактику "отката назад" и "саботажа переговорного процесса" Россия предприняла после предварительных консультаций с Китаем. "Таким образом, даже иллюзий того, что россияне подарят Трампу электоральную победу в виде каких-то своих уступок в мирном процессе, на дипломатическом горизонте не просматривается. Думаю, что никаких позитивных сдвигов не будет до момента встречи Трампа и Си Цзиньпина. Имею в виду, положительных сдвигов для Трампа — потому что для Украины здесь "ловить" чего-то положительного в принципе не стоит. Ну, а до этой встречи Пекин будет пытаться максимально активизировать диалог с Европой, а этот диалог априори требует контакта с Украиной. Собственно поэтому мы и увидели на днях контакт Сибиги и Ван И на Мюнхенской конференции. Таким образом Китай демонстрирует свою готовность заменить Соединенные Штаты в переговорах по российско-украинской войне и, в отличие от США, КНР готова вести этот диалог в том числе с Европой", — акцентирует Олег Саакян.

Отдельное внимание эксперт обращает на тактику Поднебесной: "Китай после встречи по линии Сибига-Ван И выразил готовность по гуманитарно-энергетической помощи Украине. И тот факт, что это именно гуманитарная помощь в сфере энергетики, которую уничтожает Россия, является очень красноречивым. Это является наглядной демонстрацией того, что интересы и взгляды РФ и КНР здесь несколько иные и Китай это демонстративно подчеркивает в контексте диалога с Европой".

Наряду с тем, прогнозирует политолог, Трамп ни за что не отдаст Пекину лавры "главного геополитического миротворца", тем более, что Европа пока не готова "с американской иглы безопасности пересаживаться на китайскую".

"Грубо говоря, европейцы не готовы менять американскую дубинку, которая сдерживает бешеного пса на поводок и намордник в китайских руках. Поэтому, я думаю, что сейчас мы наблюдаем момент, когда Китай пытается воспользоваться "окном", чтобы усилиться, а Европа с помощью КНР будет пытаться повлиять на США с тем, чтобы укрепить свою переговорную позицию. В любом случае Соединенным Штатам в ближайшее время придется активизировать диалог с Европой в части российско-украинской войны и говорить с ней в парадигме партнерства, а не с позиции сильного к слабому. В конце концов, речь Рубио на Мюнхене-2026 уже является разительным изменением позиции США по сравнению с прошлогодним спичем на этой же площадке Джей Ди Вэнса", — заключает Олег Саакян.

О чем свидетельствуют кадровые перестановки в российской переговорной делегации

В то же время политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом констатирует: "Если говорить о переносе переговорного центра в Женеву, то следует напомнить, что с Женевы собственно все и начиналось в том плане, что именно там согласовывался мирный план между украинской и американской делегациями. На этот раз выбор Женевы связан с тем, что Швейцария давно предлагала себя в качестве, скажем так, мирно-переговорной площадки, а недавний визит Лаврова на заседание ОБСЕ в Швейцарию, скорее всего, подготовил и удобрил эту дипломатическую почву. Да и в конце концов американцам это также удобно, поскольку таким образом фиксируется тот факт, что судьбу Украины обсуждают не на азиатском континенте в Абу-Даби, а именно в Европе, хотя и без участия делегации из европейских стран".

По мнению эксперта, переназначение Мединского в качестве главы переговорной группы РФ, прежде всего является свидетельством того, что в Женеве будут обсуждаться именно политические вопросы.

"Если Костюков — руководитель главного управления генштаба РФ — это о мониторинге прекращения огня, обмен военнопленными, а также деликатные нюансы, связанные с технико-военными деталями, то Мединский — это политика, культурные, церковные вопросы, а также кейс выборов в Украине, который в последнее время очень активно обсуждается, в частности в западной информационной среде", — отмечает Олег Постернак. По его мнению, американская сторона "точно будет воспринимать возвращение Мединского, как жест Москвы продолжать переговоры", но для Украины, добавляет эксперт, его присутствие — "это однозначно шаг назад".

"В общем, возвращение Мединского на мирно-переговорную орбиту означает возвращение к максималистским требованиям Кремля, которые мешают хоть немного продвинуться вперед в политико-дипломатическом направлении. Ну, и плюс вдобавок к этому заместитель главы российского МИД Галузин только что выкатил на всеобщее обозрение новую историю о "временном внешнем управлении Украиной под эгидой ООН" для обеспечения проведения в Украине "демократических выборов и будущей легитимизации власти". Ну, что тут сказать, это же явный намек на то, что Россия стремится актуализировать искусственные идеи с намерением использовать их в качестве барьеров для мирного процесса, чтобы и в дальнейшем устраивать из него спектакль", — подчеркивает политолог.

Крайне дерзкая дипломатическая линия, которую демонстрирует сейчас Кремль в мирно-переговорном треке, считает Олег Постернак, среди прочего продиктована и внутренне российскими факторами.

"Это все очень одобрительно воспринимается российским Z-сообществом как готовность Кремля продолжать войну с одной стороны и умение проявлять переговорные хитрости — с другой стороны. Кроме того, РФ уверена, что этот жест проглотят Соединенные Штаты, учитывая зацикленность на построении своих геополитических мостов с Москвой. Поэтому Путин может позволить себе соответствующие трюки без оглядки на агрессивную реакцию США. Скорее всего, россияне уверены в том, что американцы и в дальнейшем не будут реагировать жестко на инсинуации, которые свидетельствуют о понижении уровня делегации в частности и несерьезное отношение к мирным переговорам в целом", — резюмирует эксперт.

Политолог убежден, что у американцев пока нет возможности для резкого разворота в вопросе поиска мира и они вынуждены интерпретировать ходы Кремля с точки зрения своих собственных интересов. При этом США, акцентирует Олег Постернак, во что бы то ни стало хотят окончания российско-украинской войны, поскольку накануне выборов в Конгресс Трампу "очень и очень нужен этот подарок", реальная цена которого главу Белого дома не слишком интересует.