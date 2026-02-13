Утром гарантии, вечером выборы: переиграет ли Зеленский Трампа в его околомирной эквилибристике

Несмотря на четкие и недвусмысленные месседжи Банковой о том, что выборы в Украине можно будет провести только после утверждения де-юре гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона, Белый дом, мягко говоря, не спешит делать практические движения в этом направлении. Почему так происходит и какую игру на самом деле проводит администрация Трампа, выяснял Фокус.

Нешуточные дискуссионные страсти, эхо которых раздается до сих пор, подняла обнародованная на днях информация Financial Times (FT), в которой, среди прочего, говорилось о намерении Владимира Зеленского объявить 24 февраля, то есть в четвертую годовщину начала полномасштабной российской агрессии о проведении выборов и референдума по вопросу территориальной целостности Украины. По данным издания, Белый дом якобы настаивает, чтобы голосование состоялось до 15 мая, иначе Украина может "потерять предложенные гарантии безопасности".

В то же время президент Украины, комментируя публикацию FT, четко отметил, что выборы можно будет провести только после превентивного получения гарантий безопасности со стороны Запада, в частности Соединенных Штатов. При этом, глава государства признал, что США действительно неоднократно поднимали вопрос народного волеизъявления в Украине: "Америка поднимала вопрос выборов, но я не хочу уходить в детали... Нет, они не угрожают отказываться от гарантий безопасности, то есть не связывают выборы с гарантиями безопасности".

Відео дня

С гарантиями безопасности, кстати, происходит что-то странно-непонятное: в понедельник, 9 февраля Владимир Зеленский заявлял, мол соответствующее двустороннее соглашение уже на 100% готово к подписанию и стороны только согласовывают технические детали, в частности место и время подписания. Более того — еще 22 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский также говорил о готовности документа о гарантиях безопасности для Украины от США, который, напомним, сначала должны подписать президенты обоих государств, а после этого ратифицировать Верховная Рада и Конгресс соответственно. С тех пор прошел почти месяц, а "гарантийный" воз и ныне там. И несмотря на систематические сигналы Банковой, Белый дом избегает — по меньшей мере публичных комментариев относительно стопроцентной готовности документа по безопасности в целом и вероятных сроков его подписания, в частности.

Почему Трамп на самом деле не торопится с предоставлением Украине гарантий безопасности со стороны США

Политолог Олег Лисный, комментируя Фокусу тактику США в вопросе гарантий безопасности для Украины, отмечает следующее: "Не исключаю, что американская сторона не делает в этом направлении шагов вперед, поскольку ведет параллельные консультации с россиянами. Этот фактор также может существенно влиять на поведение Соединенных Штатов, поскольку там постоянно всплывают истории о крупных контрактах между Вашингтоном и Москвой, где фигурируют большие суммы. Именно поэтому, как мне кажется, мы не видим никаких практических движений со стороны американской администрации".

Пряча в кармане козырную, как ему кажется карту гарантий безопасности для Украины, Трамп, предполагает политолог, пытается склонить Киев к принятию непопулярных решений. "Не хочу утверждать, что таким образом Трамп стремится дать время Путину завершить зимний террор Украины с тем, чтобы он получил джокер в виде разрушенной вдребезги украинской энергетики. Я эту мысль постоянно гоню подальше и надеюсь, что это не так, но то, что американцы делают один шаг вперед и два назад — очевидный факт", — подчеркивает эксперт.

Важно

У Путина назвали место и время нового раунда трехсторонних переговоров: кто возглавит делегацию РФ

По убеждению Олега Лисного, ни во время конференции по безопасности в Мюнхене, которая состоится в ближайший уикенд, ни во время выступления президента США в Конгрессе, запланированном на 24 февраля, ожидать ощутимых сдвигов со стороны главы Белого дома не следует. "Это для нас 24 февраля — серьезная дата, а у американского президента, к сожалению, своя логика. Поэтому я с надеждой надеялся бы, но на правду не имею здесь розовых очков. Дело в том, что в США украинский вопрос не настолько насущно-важен для рядового американца, чтобы это стимулировало Трампа к большей решительности. Это также следует учитывать, потому что мы думаем, что все в мире крутится вокруг Украины, но это не так. Конечно, Трампу хотелось бы продать какой-то успех по российско-украинской войне, поэтому он периодически что-то говорит по этому поводу. Однако я не думаю, что мы можем получить быстро прекращение огня или тем более окончание войны", — констатирует политолог.

На этом фоне, считает эксперт, абсолютно неуместны всякого рода дискуссии о выборах. "Ну, какие, спрашивается, выборы!? Для выборов нужно очень и очень много — прежде всего всего всего того, что касается компонента безопасности, не говоря уже о списках избирателей, голосовании за границей и волеизъявлении военных, которые на передовой. Ну, то есть история с выборами в окопах в мою логику не вписывается вообще", — заключает Олег Лисный.

Какими "морковками" Украину пытаются заманить в мирно-переговорную ловушку

В том, что Белый дом рассматривает гарантии безопасности для Украины в качестве своеобразной "морковки" с помощью которой надеется подтолкнуть Киев к заключению мирного соглашения с РФ, убежден политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук.

"Логика Трампа прямо противоположна позиции Украины. Он говорит, мол, вы сначала заключайте соглашение с россиянами, а тогда уже будут гарантии. Но поскольку у американцев в принципе распространены аферистские наклонности, а если говорить о нынешней администрации, то у них там вообще это все очень ярко представлено, это и обуславливает характер диалога по гарантиям безопасности, который мы наблюдаем в публичном пространстве", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

В целом политолог выражает сомнение относительно серьезности отношения американской стороны к гарантиям безопасности Киеву: "Поскольку мы имеем дело с Трампом, то должны понимать, что его "гарантии" — это, прежде всего, его мнение о том, что его все уважают, в том числе Путин и этого достаточно. То есть, он сегодня может размахивать гарантийной морковкой, а завтра скажет, что ничего подобного не обещал, потому что достаточно его авторитета и не нужно никаких документов".

Говоря о перспективе подписания/ратификации гарантий безопасности Киеву со стороны Соединенных Штатов, Петр Олещук провел аналогии с проваленными ожиданиями относительно заключения на недавнем форуме в Давосе документа о пост военном восстановлении Украины. Президент Зеленский, напоминает политолог, после заявления Трампа о готовности встретиться с ним, все же "наступил на горло собственной песне" и таки поехал в Давос, но соглашение в конце концов так и не было подписано. Таким образом, считает эксперт, и это соглашение, предусматривающее восстановление Украины, инвестиции и т.д., США также держат в качестве морковки параллельно с гарантиями безопасности.

Наряду с тем, акцентирует политолог, у Трампа сейчас тоже ситуация не самая лучшая, учитывая сложные для республиканцев выборы в Конгресс и, очевидно, "именно поэтому он всех подгоняет", пытаясь как можно быстрее поставить зарубку относительно очередной геополитической победы с тем, чтобы потом эту условную победу эксплуатировать в собственных политических интересах 24/7.

Важно

США не предоставят гарантии безопасности, пока Украина и РФ не согласуют мирное соглашение, — Politico

"Учитывая манеру Трампа, думаю, нас будет еще много чего интересного ожидать в ближайшее время. Я к тому, что все эти сливы в западные СМИ о выборах в Украине, которые являются априори неприемлемыми в нынешних условиях, и тому подобное — это все, как по мне, дело рук Трампа и его окружения. Зеленский, кстати, правильно сказал, что он не идиот, чтобы объявлять в такую дату выборы. Но эта информация в западных медиа появилась, очевидно именно с подачи администрации Трампа. Это их стиль. Они давят, выдавая собственные прихоти за уже вроде бы решенный факт. Мы же постоянно видим вбросы вроде: Зеленский согласился на условия Трампа, Зеленский дал согласие на выборы, Зеленский пошел на вывод ВСУ с Донбасса и так далее, и тому подобное. Это — переговорно-агрессивная манера Трампа подобным образом осуществлять давление на того, с кем он ведет переговоры", — отмечает Петр Олещук.

Предположив, что президент США "еще 120 с половиной раз" может изменить свою позицию относительно российско-украинской войны и путей мирного урегулирования, эксперт констатировал, мол, сейчас мы наблюдаем лишь за верхушкой айсберга, под которой происходит очень много процессов, непосредственные участники которых, мягко говоря, не горят желанием говорить о деталях в целом.

Между тем, как следует из свежего интервью президента Зеленского американскому журналу The Atlantic, официальный Киев скорее продолжит воевать дальше, чем согласится на невыгодное для украинского народа мирное соглашение. "Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем прекращение войны между Россией и Украиной", — отметил глава государства. Он также добавил, что для главы Белого дома "самая выгодная ситуация" — закончить войну до промежуточных выборов в Конгресс США, которые, напомним, состоятся в ноябре текущего года.