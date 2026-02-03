"Мифическое животное": какую опасность несет для Украины договор с США по безопасности

Накануне встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби президент Зеленский провел совещание с представителями переговорной группы и заявил о том, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона для Киева фактически готовы. Когда следует ожидать подписания данного документа и не станет ли он "Будапештом-2", выяснял Фокус.

В понедельник, 2 февраля президент Владимир Зеленский провел совещание с командой переговорщиков на трехсторонних встречах между Украиной, Россией и Соединенными Штатами, на котором, в частности, обсуждался двусторонний документ о гарантиях безопасности с США. В совещании в Офисе президента (ОП) приняли участие секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, а также советник руководителя ОП Александр Бевз.

"Согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию. Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и в дальнейшем решительной в обеспечении необходимых условий для диалога. Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну надо завершать", — написал Зеленский в соцсетях по итогам совещания на Банковой, особо акцентировав на необходимости доведения "под ключ" вопроса гарантий безопасности.

Какие идеальные компоненты гарантий безопасности для Украины

В том, что нынешний глава Белого дома рассматривает вопрос предоставления США гарантий безопасности для Украины в качестве пряника и элемента торга, убежден политолог Олег Постернак. "Этим пряником Трамп размахивает перед нашим носом, пытаясь добиться или территориальных уступок в виде вывода войск с территории Донецкой области, или же самого факта взаимопонимания с россиянами по завершению этой войны. Так или иначе, американцы рассматривают гарантии безопасности в качестве зоны давления на украинскую позицию. Проблема заключается в том, что в случае с Трампом изменить и переломить его видение может разве что случай. Случай, когда, скажем, Путин выскажет в адрес Трампа какие-то некорректные формулировки, но он никогда этого не сделает", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По убеждению Олега Постернака, нынешнему хозяину Овального кабинета кровь из носу нужен мост для "большой антикитайской игры" и роль этого самого моста он отводит именно Москве, с которой хочет совместно действовать против Пекина.

"На самом деле, лучшими гарантиями безопасности для нас была бы смерть Путина, членство Украины в НАТО и союз Киева и Пекина. Что-то из этого является реалистичным? Нет. Если бы Украина и Китай имели бы доверительный и системный характер отношений, то, поверьте, война гораздо быстрее прекратилась бы. Если бы мы раньше стали бы членами НАТО, то сейчас не пришлось бы говорить о каких-то призрачных аналогах статьи пятой устава Североатлантического Альянса. Ну, и наконец, если бы в РФ произошли бы фундаментальные изменения и путинский режим треснул, то все эти "гарантийные" вопросы, вероятно, не были бы актуальными в принципе. Но ничего из этого, к сожалению, не происходит, а значит на каком-то этапе Украиной (и не только) было сделано очень много ошибок", — заключает Олег Постернак.

С какой целью Трамп пытается максимально замаскировать гарантии безопасности Украине

В то же время исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом констатирует: "Соединенные Штаты, несмотря на призывы президента Зеленского относительно гарантий безопасности, мягко говоря, не спешат комментировать данный кейс, поскольку их это на самом деле не очень интересует. Для нас же главное, чтобы этот документ был юридически обязывающим и таким, что будет активировать гарантии безопасности автоматически. К сожалению, вопрос о том, как далеко Соединенные Штаты готовы пойти в обеспечении безопасности для Украины пока остается открытым. Кроме того, пока непонятно, согласны ли США на военные гарантии безопасности, в частности размещение европейских военных сил на территории Украины. Это — принципиальный момент, который, между тем, пока остается без основательного ответа".

Молчание США относительно гарантий безопасности для Украины, считает эксперт, позволяет России постоянно манипулировать. "Гарантии США, пока что, являются по сути какой-то мифической зверушкой и Москва на этих мифах активно играет. Кроме того, если договор о гарантиях безопасности, как сообщают влиятельные западные СМИ, будет подписан только после заключения мирного соглашения, это даст Путину определенный люфт, поскольку подписание, ратификация/имплементация — это все время", — отмечает Александр Леонов.

По мнению политолога, гарантии безопасности для Трампа являются одним из элементов давления на официальный Киев. "Это, говоря языком президента США, карта принуждения Украины к миру или такая себе морковка, потому что иначе президент США не может надавить на Украину, например, остановив поставки оружия — оружие покупается у Штатов и им это крайне выгодно. Также Трамп не может просто так прекратить предоставление разведданных. Президент Макрон уже заявил, что Украина на две трети этой информации получает от Франции и за полтора-два месяца Париж полностью на 100% закроет потребность Киева в разведданных. К тому же публично Трамп, учитывая американское общественное мнение, которое поддерживает Украину, не может осуществлять публичный прессинг нашего государства. Именно поэтому Дональду Трампу приходится кулуарно играть, в том числе и в вопросе гарантий безопасности", — резюмирует Александр Леонов.

Какие подводные течения существуют в вопросе гарантий безопасности США

Соединенные Штаты на самом деле не рассматривают вопрос предоставления Украине гарантий безопасности вне переговорного процесса с Россией, — отмечает в разговоре с Фокусом политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук.

"Для Трампа, судя по всему, гарантии безопасности Украине выглядят как стимул для Киева именно в переговорном процессе. В этом контексте некоторые западные медиа пишут, что, мол, Трамп, обещая гарантии, хочет добиться вывода ВСУ с Донбасса, но я думаю, ситуация несколько сложнее. Думаю, США ставят вопрос так: вы, мол, договариваетесь с Россией об условиях завершения войны и если договоритесь, мы вам предоставим тогда гарантии безопасности. В то же время Украина рассматривает гарантии безопасности, в том числе, как дополнительный аргумент в переговорах с Россией", — акцентирует политолог.

В целом, отмечает эксперт, гарантии безопасности для Украины — это прежде всего боеспособность ВСУ, их вооружение, размещение иностранных войск на территории нашего государства, а также конкретные обязательства со стороны США. Это все, подчеркивает Петр Олещук, должно работать в комплексе. Между тем, Трамп, предполагает политолог, не хочет комментировать публично вопрос гарантий Украине, поскольку считает, что это может свести на нет переговорный процесс с РФ. При этом, резюмирует эксперт, Дональд Трамп готов предоставлять Украине любые гарантии безопасности, будучи убежденным, что их не придется применять в практической плоскости.

Между тем Владимир Зеленский отметил, что работа украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию будет скорректирована из-за удара страны-агрессора по энергетике во вторник, 3 февраля.

"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", — подчеркнул глава государства. Он также отметил, что это был целенаправленный удар РФ против энергетики, с применением большого количества баллистики. По словам Зеленского, фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а с тем, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температура достигает минус 20 по Цельсию.