"Міфічна тваринка": яку небезпеку несе для України безпековий договір зі США

Напередодні зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі президент Зеленський провів нараду з представниками перемовної групи і заявив про те, що гарантії безпеки з боку Вашингтону для Києва фактично готові. Коли слід очікувати підписання даного документу і чи не стане він "Будапештом-2", з’ясовував Фокус.

У понеділок, 2 лютого президент Володимир Зеленський провів нараду із командою переговірників на тристоронніх зустрічах між Україною, Росією та Сполученими Штатами, на якій, зокрема, було обговорено двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США. У нараді в Офісі президента (ОП) взяли участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, очільник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, а також радник керівника ОП Олександр Бевз.

«Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку. Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати», - написав Зеленський у соцмережах за підсумками наради на Банковій, особливо акцентувавши на необхідності доведення «під ключ» питання гарантій безпеки.

Які ідеальні компоненти безпекових гарантій для України

У тому, що нинішній очільник Білого дому розглядає питання надання США гарантій безпеки для України у якості пряника та елементу торгу, переконаний політолог Олег Постернак. «Цим пряником Трамп розмахує перед нашим носом, намагаючись добитися або територіальних поступок у вигляді виводу військ з території Донецької області, або ж самого факту порозуміння з росіянами щодо завершення цієї війни. Так чи інакше, американці розглядають гарантії безпеки у якості зони тиску на українську позицію. Проблема полягає в тому, що у випадку з Трампом змінити і переломити його бачення може хіба що випадок. Випадок, коли, скажімо, Путін висловить на адресу Трампа якісь некоректні формулювання, але ж він ніколи цього не зробить», - зазначає експерт у розмові з Фокусом.

На переконання Олега Постернака, нинішньому господарю Овального кабінету кров з носа потрібен міст для «великої антикитайської гри» і роль цього самого моста він відводить саме Москві, з якою хоче спільно діяти проти Пекіну.

Росіяни знехтували проханням Трампа щодо енергетичного перемир'я, — Зеленський

«Насправді, найкращими гарантіями безпеки для нас була би смерть Путіна, членство України в НАТО та союз Києва і Пекіна. Щось з цього є реалістичним? Ні. Якби Україна та Китай мали б довірливий та системний характер відносин, то, повірте, війна набагато швидше припинилася б. Якби ми раніше стали б членами НАТО, то зараз не довелося б говорити про якісь примарні аналоги статті п’ятої статуту Північноатлантичного Альянсу. Ну, і нарешті, якби в РФ відбулися б фундаментальні зміни і путінський режим тріснув, то усі ці «гарантійні» питання, ймовірно не були би актуальними в принципі. Але нічого з цього, на жаль, не відбувається, а значить на якомусь етапі Україною (і не лише) було зроблено дуже багато помилок», - підсумовує Олег Постернак.

З якою метою Трамп намагається максимально замаскувати безпекові гарантії Україні

Водночас виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов у розмові з Фокусом констатує: «Сполучені Штати, попри заклики президента Зеленського щодо гарантій безпеки, м’яко кажучи, не поспішають коментувати даний кейс, позаяк їх це насправді не дуже цікавить. Для нас же головне, щоб цей документ був юридично зобов’язуючим і таким, що активуватиме гарантії безпеки автоматично. На жаль, питання про те, як далеко Сполучені Штати готові піти у гарантуванні безпеки для України наразі залишається відкритим. Крім того, поки що незрозуміло, чи погоджуються США на воєнні гарантії безпеки, зокрема розміщення європейських військових сил на території України. Це – принциповий момент, який, між тим, наразі залишається без ґрунтовної відповіді».

Мовчання США щодо гарантій безпеки для України, вважає експерт, дозволяє Росії повсякчас маніпулювати. «Гарантії США, поки що, є по суті якоюсь міфічною тваринкою і Москва на цих міфах активно грає. Крім того, якщо договір про гарантії безпеки, як повідомляють впливові західні ЗМІ, буде підписаний тільки після заключення мирної угоди, це дасть Путіну певний люфт, оскільки підписання, ратифікація/імплементація – це все час», - зауважує Олександр Леонов.

На думку політолога, гарантії безпеки для Трампа є одним з елементів тиску на офіційний Київ. «Це, говорячи мовою президента США, карта примусу України до миру або така собі морквинка, тому що інакше президент США не може натиснути на Україну, наприклад, зупинивши постачання зброї – зброя купується у Штатів і їм це вкрай вигідно. Також Трамп не може просто так припинити надання розвідданих. Президент Макрон вже заявив, що Україна на дві третини цієї інформації отримує від Франції і за півтора-два місяці Париж повністю на 100% закриє потребу Києва у розвідданих. До того ж публічно Трамп, зважаючи на американську громадську думку, яка підтримує Україну, не може здійснювати публічний пресинг нашої держави. Власне тому Дональду Трампу доводиться кулуарно грати, зокрема й в питанні гарантій безпеки», - резюмує Олександр Леонов.

Які підводні течії існують у питанні гарантій безпеки США

Сполучені Штати насправді не розглядають питання надання Україні гарантій безпеки поза перемовним процесом із Росією, - зауважує у розмові з Фокусом політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Петро Олещук.

«Для Трампа, судячи з усього, гарантії безпеки Україні виглядають як стимул для Києва саме у переговорному процесі. У цьому контексті деякі західні медіа пишуть, що, мовляв, Трамп, обіцяючи гарантії, хоче добитися виведення ЗСУ з Донбасу, але я думаю, ситуація дещо складніша. Гадаю, США ставлять питання так: ви, мовляв, домовляєтеся з Росією про умови завершення війни і якщо домовитеся, ми вам надамо тоді гарантії безпеки. Водночас Україна розглядає гарантії безпеки, в тому числі, як додатковий аргумент у переговорах з Росією», - акцентує політолог.

"Війну треба завершувати": Зеленський заявив, що Україна готова до реальних кроків

Загалом, наголошує експерт, гарантії безпеки для України – це передусім боєздатність ЗСУ, їх озброєння, розміщення іноземних військ на території нашої держави, а також конкретні зобов’язання з боку США. Це все, підкреслює Петро Олещук, має працювати в комплексі. Між тим, Трамп, припускає політолог, не хоче коментувати публічно питання гарантій Україні, оскільки вважає, що це може звести нанівець перемовний процес з РФ. При цьому, резюмує експерт, Дональд Трамп готовий надавати Україні будь-які гарантії безпеки, будучи переконаним, що їх не доведеться застосовувати у практичній площині.

Тим часом Володимир Зеленський зазначив, що роботу української делегації на переговорах щодо мирного врегулювання буде скореговано через удар країни-агресорки по енергетиці у вівторок, 3 лютого.

«Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином», - наголосив глава держави. Він також зазначив, що це був цілеспрямований удар РФ проти енергетики, із застосуванням великої кількості балістики. За словами Зеленського, фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а з тим, аби просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури сягає мінус 20 за Цельсієм.