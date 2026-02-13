Зранку гарантії, увечері вибори: чи переграє Зеленський Трампа у його довкола мирній еквілібристиці

Попри чіткі та недвозначні меседжі Банкової про те, що вибори в Україні можна буде провести лише після затвердження де-юре безпекових гарантій Києву з боку Вашингтону, Білий дім, м’яко кажучи, не поспішає робити практичні рухи у цьому напрямку. Чому так відбувається і яку гру насправді проводить адміністрація Трампа, з’ясовував Фокус.

Неабиякі дискусійні пристрасті, відлуння яких лунає й досі, здійняла оприлюднена днями інформація Financial Times (FT), у якій, серед іншого, йшлося про намір Володимира Зеленського оголосити 24 лютого, тобто у четверту річницю початку повномасштабної російської агресії про проведення виборів і референдуму щодо питання територіальної цілісності України. За даними видання, Білий дім начебто наполягає, щоби голосування відбулося до 15 травня, інакше Україна може «втратити запропоновані гарантії безпеки».

Водночас президент України, коментуючи публікацію FT, чітко зазначив, що вибори можна буде провести лише після превентивного отримання гарантій безпеки з боку Заходу, зокрема Сполучених Штатів. При цьому, глава держави визнав, що США дійсно неодноразово піднімали питання народного волевиявлення в Україні: «Америка порушувала питання виборів, але я не хочу йти в деталі… Ні, вони не погрожують відмовлятися від гарантій безпеки, тобто не пов’язують вибори з гарантіями безпеки».

З гарантіями безпеки, до речі, відбувається щось дивно-незрозуміле: у понеділок, 9 лютого Володимир Зеленський заявляв, мовляв відповідна двостороння угода вже на 100% готова до підписання і сторони лише узгоджують технічні деталі, зокрема місце та час підписання. Ба, більше - ще 22 січня, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Зеленський також говорив про готовність документа щодо гарантій безпеки для України від США, який, нагадаємо, спочатку мають підписати президенти обох держав, а після цього ратифікувати Верховна Рада і Конгрес відповідно. З того часу минув майже місяць, а «гарантійний» віз і нині там. І попри систематичні сигнали Банкової, Білий дім уникає - щонайменше публічних коментарів відносно стовідсоткової готовності безпекового документу в цілому та ймовірних строків його підписання, зокрема.

Чому Трамп насправді не квапиться з наданням Україні гарантій безпеки з боку США

Політолог Олег Лісний, коментуючи Фокусу тактику США у питанні гарантій безпеки для України, зауважує наступне: «Не виключаю, що американська сторона не робить в цьому напрямку кроків вперед, позаяк веде паралельні консультації з росіянами. Цей фактор також може суттєво впливати на поведінку Сполучених Штатів, оскільки там постійно спливають історії про великі контракти між Вашингтоном та Москвою, де фігурують великі суми. Власне тому, як мені здається, ми не бачимо жодних практичних рухів з боку американської адміністрації».

Ховаючи у кишені козирну, як йому видається карту гарантій безпеки для України, Трамп, припускає політолог, намагається схилити Київ до ухвалення непопулярних рішень. «Не хочу стверджувати, що таким чином Трамп прагне дати час Путіну завершити зимовий терор України з тим, аби він отримав джокер у вигляді зруйнованої вщент української енергетики. Я цю думку повсякчас жену подалі і сподіваюся, що це не так, але те, що американці роблять один крок вперед і два назад – очевидний факт», - підкреслює експерт.

На переконання Олега Лісного, ані під час безпекової конференції у Мюнхені, котра відбудеться у найближчий вікенд, ані під час виступу президента США у Конгресі, запланованому на 24 лютого, очікувати відчутних зрушень з боку очільника Білого дому не слід. «Це для нас 24 лютого – серйозна дата, а в американського президента, на превеликий жаль, своя логіка. Тому я з надією сподівався би, але на правду не маю тут рожевих окулярів. Річ у тім, що у США українське питання є не настільки нагально-важливим для пересічного американця, щоб це стимулювало Трампа до більшої рішучості. Це також слід враховувати, бо ми думаємо, що все у світі крутиться довкола України, але це не так. Звісно, Трампу хотілося б продати якийсь успіх по російсько-українській війні, тому він періодично щось говорить з цього приводу. Однак я не думаю, що ми можемо отримати швидко припинення вогню чи тим більше закінчення війни», - констатує політолог.

На цьому тлі, вважає експерт, абсолютно недоречними є усілякого роду дискусії про вибори. «Ну, які, запитується, вибори!? Для виборів потрібно дуже і дуже багато – передусім всього того, що стосується безпекової компоненти, не кажучи вже про списки виборців, голосування за кордоном і волевиявлення військових, які на передовій. Ну, тобто історія з виборами в окопах в мою логіку не вписується взагалі», - підсумовує Олег Лісний.

Якими «морквинками» Україну намагаються заманити у мирно-перемовну пастку

У тому, що Білий дім розглядає гарантії безпеки для України в якості своєрідної «морквинки» за допомогою якої сподівається підштовхнути Київ до укладання мирної угоди з РФ, переконаний політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Петро Олещук.

«Логіка Трампа прямо протилежна позиції України. Він каже, мовляв, ви спочатку укладайте угоду з росіянами, а тоді вже будуть гарантії. Але оскільки у американців в принципі поширені аферистські схильності, а якщо говорити про нинішню адміністрацію, то в них там взагалі це все дуже яскраво представлено, це і обумовлює характер діалогу щодо безпекових гарантій, який ми спостерігаємо в публічному просторі», - зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Загалом політолог висловлює сумнів щодо серйозності ставлення американської сторони до безпекових гарантій Києву: «Оскільки ми маємо справу з Трампом, то повинні розуміти, що його «гарантії» - це, передусім, його думка про те, що його всі поважають, в тому числі Путін і цього достатньо. Тобто, він сьогодні може розмахувати гарантійною морквинкою, а завтра скаже, що нічого подібного не обіцяв, бо досить його авторитету і не потрібно жодних документів».

Говорячи про перспективу підписання/ратифікації гарантій безпеки Києву з боку Сполучених Штатів, Петро Олещук провів аналогії з проваленими очікуваннями стосовно укладання на нещодавньому форумі у Давосі документу про пост воєнну відбудову України. Президент Зеленський, нагадує політолог, після заяви Трампа про готовність зустрітися з ним, все ж «наступив на горло власній пісні» і таки поїхав до Давосу, але угода зрештою так і не була підписана. Таким чином, вважає експерт, і цю угоду, що передбачає відновлення України, інвестиції, тощо, США також тримають у якості морквини паралельно з гарантіями безпеки.

Поряд з тим, акцентує політолог, у Трампа наразі теж ситуація не найкраща з огляду на складні для республіканців вибори до Конгресу і, очевидно, «саме тому він усіх підганяє», намагаючись якомога швидше поставити зарубку щодо чергової геополітичної перемоги з тим, аби потім цю умовну перемогу експлуатувати у власних політичних інтересах 24/7.

«Враховуючи манеру Трампа, думаю, нас буде ще багато чого цікавого очікувати ближчим часом. Я до того, що усі ці зливи у західні ЗМІ про вибори в Україні, які є апріорі неприйнятними у нинішніх умовах, тощо – це все, як на мене, справа рук Трампа і його оточення. Зеленський, до речі, правильно сказав, що він не ідіот, аби оголошувати в таку дату вибори. Але ця інформація в західних медіа з’явилася, очевидно саме з подачі адміністрації Трампа. Це їхній стиль. Вони тиснуть, видаючи власні забаганки за уже начебто вирішений факт. Ми ж постійно бачимо вкиди на кшталт: Зеленський погодився на умови Трампа, Зеленський дав згоду на вибори, Зеленський пішов на вивід ЗСУ з Донбасу і так далі, і тому подібне. Це - переговорно-агресивна манера Трампа у подібний спосіб здійснювати тиск на того, з ким він веде переговори», - наголошує Петро Олещук.

Припустивши, що президент США «ще 120 з половиною разів» може змінити свою позицію щодо російсько-української війни і шляхів мирного врегулювання, експерт констатував, мовляв, наразі ми спостерігаємо лише за верхівкою айсберга, під якою відбувається дуже багато процесів, безпосередні учасники яких, м’яко кажучи, не горять бажанням говорити про деталі на загал.

Тим часом, як випливає зі свіжого інтерв’ю президента Зеленського американському журналу The Atlantic, офіційний Київ швидше продовжить воювати далі, аніж погодиться на невигідну для українського народу мирну угоду. «Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж припинення війни між Росією та Україною», - зазначив глава держави. Він також додав, що для очільника Білого дому «найвигідніша ситуація» – закінчити війну до проміжних виборів у Конгрес США, які, нагадаємо, відбудуться у листопаді поточного року.