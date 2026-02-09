Мирные переговоры в США: как это поможет Трампу "заморозить" войну в Украине уже летом

Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты, во-первых, стремятся завершить войну России против Украины до начала лета, а во-вторых, впервые предложили провести мирные переговоры на своей территории. Как указанные факторы изменят траекторию процесса дипломатического урегулирования, выяснял Фокус.

Президент США Дональд Трамп считает, что между Украиной и Россией проходят "очень хорошие переговоры". Констатировав это, глава Белого дома добавил, "что может что-то произойти".

В то же время глава украинского государства рассказал о том, что США предложили завершить войну РФ против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет — выборы в тамошний Конгресс. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что Штаты впервые предложили провести мирные переговоры на свой территории, на что официальный Киев предельно оперативно дал согласие.

Между тем, по словам президента Зеленского, во время переговоров в Абу-Даби (4-5 февраля — Фокус) решить территориальный вопрос, а также вопрос дальнейшей судьбы оккупированной сейчас Запорожской АЭС не удалось. "Сложные вопросы так и остались сложными", — резюмировал он.

С какой целью Трамп стремится перенести мирные переговоры из ОАЭ в Штаты

Комментируя Фокусу линию, которую, по словам президента Зеленского проводят сейчас США, политолог Алексей Буряченко отмечает: "Я еще осенью прогнозировал, что будет два окна возможностей для достижения не мира, а, скажем так устойчивого перемирия — это Рождество, то есть 25 декабря и весна. Следует понимать, что президент Трамп и его команда прежде всего стремятся получить электоральную маржу от своих миротворческих усилий. Так или иначе, переговоры разворачиваются в условно плановом режиме, но на бесконечный процесс президент США не настроен и хочет до лета закрыть вопрос, чтобы положить его накануне выборов в Конгресс в электоральный геополитический карман. Учитывая это срок конец мая — начало или середина июня действительно очень желательны для Трампа в смысле примирения сторон".

Наряду с тем, считает эксперт, РФ несколько изменила свою стратегию в отношении российско-украинской войны: "Если в 2025 году стратегия Москвы заключалась в том, чтобы затягивать процесс и воевать, то 2026 год другой, поскольку Путин уже четко понял, что у него в руках находится золотая карта. Золотой картой является возможность для Трампа завершения российско-украинской войны. И просто так Путин эту золотую карту не отдаст — он будет ее разыгрывать по максимуму. Поэтому я вообще не верю в то, что в 2026 году удастся достичь каких-то ощутимых результатов: россияне будут лишь имитировать конструктив, возможно, соглашаясь даже на определенный cease-fire".

У Путина хотят проводить мирные переговоры в закрытом режиме

Что же касается предложения США провести очередной мирно-переговорный раунд на их территорий, то Алексей Буряченко по этому поводу отмечает следующее: "На мой взгляд, это звенья одной цепи с историей о так называемом энергетическом перемирии, когда несмотря на заявление Трампа, что Путин его выполнил, вышел сенатор Линдси Грэм и не просто заявил обратное, но и призвал американского президента предоставить Украине ракеты Tomahawk. А Линдси Грэм — это всегда про сигнал из Вашингтона. Таким образом, история с переносом нового переговорного тура в Соединенные Штаты, как по мне, является серьезным сигналом того, что на фоне срыва энергетического перемирия США не понимают до конца, реально ли РФ настроена на мир, или просто как говорится, валяет Ваньку. То есть, США хотят спросить у российской делегации об этом на своей территории и услышать предметный ответ".

Перед каким выбором и почему будет стоять Путин весной

В том, что одной из причин того, почему США хотят перенести переговоры об установлении мира в Украине на свою территорию является то, что американцам просто надоело ездить на Ближний Восток убежден политический эксперт Юрий Богданов. Кроме того, отмечает аналитик в разговоре с Фокусом, США, вероятно, видят больше возможностей для давления на обе стороны, в случае если переговоры будут проходить именно на их территории.

"Американцы рассчитывают на результат и хотят, чтобы он был достигнут именно на территории США. Если говорить о летнем дедлайне от Штатов, то можно предположить, что не только в Белом доме, но даже в самой России уже чувствуют пятую точку в своей экономике, поэтому переговорный процесс ускоряется. Кстати, то, что россияне чувствуют нечто подобное подтверждается и изменением их переговорной команды. Мы уже видим не дешевого клоуна Мединского, а серьезных военных, которые действительно понимают ситуацию на фронте и потенциально могут говорить о каких-то вменяемых параметрах завершения войны. Это свидетельствует о том, что какие-то предварительные договоренности о возможном выходе из войны, ее заморозке, становятся более достижимыми. Но пока россияне не отказываются от своих нереалистичных требований вроде отдать им Донбасс без боя, до тех пор решающего перехода в дипломатии не произойдет", — подчеркивает Юрий Богданов.

По убеждению эксперта, Путин, ставка которого на фронт с одной стороны и террор украинцев холодом не сработала, весной будет стоять перед выбором: или учитывая экономический кризис в России завершать войну, не дожидаясь пока его система рассыплется, или же идти на летнюю кампанию и пытаться получить "козыри" на поле боя.

"И пока со стороны американцев не наблюдается особого давления на РФ, россияне будут продолжать военные действия, несмотря на летний дедлайн от Трампа. На самом деле, я думаю, что и Киев, и Москва официально не будут отвергать установленные Белым домом временные рамки, но подлинность этой коммуникации с нашей стороны и со стороны россиян весьма и весьма сомнительна. К большому сожалению, мы сейчас живем во время, когда слова и действия американского президента никто серьезно не воспринимает. Это сильно бьет по авторитету Штатов, как страны и Америке придется очень и очень долго от этого оправляться", — заключает Юрий Богданов.

Какую игру проводит Белый дом в российско-украинской войне

Установление Трампом летнего дедлайна для достижения мира, считает политолог Алексей Якубин, связано с тем, что президенту США нужны не бесконечные переговоры, а вполне конкретные результаты, которые он в том числе может использовать во время избирательной кампании в Конгресс.

"Мне кажется, что идея фикс о Нобелевской премии мира, она продолжает присутствовать в сознании Трампа. И это означает, что все эти моменты переговорные для Трампа было бы желательно закончить даже не летом, а весной. В противном случае Трамп, и он постоянно на это намекает, может выйти из переговоров, попутно обвинив и нас, и Россию. Трампу нужны какие-то закрытые кейсы или хотя бы хотя бы частично закрытые, как с Газой и Израилем, которые он может публично презентовать", — подчеркивает политолог в разговоре с Фокусом.

Украина может "дойти до решения капитулировать": Трамп не хочет оказывать давление на Россию, — NBC

Перенос же переговоров на территорию США, по мнению эксперта, обусловлен ожиданиями команды Трампа, что именно там может произойти больший прорыв по сложным вопросам: "Сейчас к таким сложным вопросам относятся территориально-суверенные треки. Ну, конечно же речь идет о вопросах, связанных с Донбассом, международного признания которого и всех оккупированных территорий согласно российским "вбросам" требует Москва".

Именно по территориально-суверенному тематическому кейсу, считает Алексей Якубин, после переноса переговоров в Соединенные Штаты, будет осуществляться давление прежде всего на украинскую делегацию. Что же касается России, то от нее, прогнозирует политолог, американская сторона будет требовать согласования того, чтобы именно США были главным субъектом в вопросе ЗАЭС. Подытоживая, Алексей Якубин предположил, что Соединенные Штаты будут пытаться осуществить своеобразный бартер: в обмен на выход Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с Донбасса, предоставить Киеву американские гарантии безопасности с соответствующим их принятием на уровне Конгресса.