Украина может "дойти до решения капитулировать": Трамп не хочет оказывать давление на Россию, — NBC

Американский президент Дональд Трамп с момента начала своего второго срока неоднократно провозглашал дедлайны завершения российско-украинской войны. Он также использует этот метод для других конфликтов — в Секторе Газа и для заключения Ираном ядерной сделки.

Теперь он мог установить новый дедлайн для завершения российско-украинской войны — июнь 2026 года. Об этом рассказал Владимир Зеленский, который предупредил, что США, вероятно, будут оказывать давление, чтобы завершить войну в соответствии с этим графиком. В то же время пока не понятно, насколько реально достичь мира в такие сроки. Об этом говорится в материале NBC News.

Ни Белый дом, ни Кремль не подтверждали слова Зеленского относительно дедлайна. В Белом доме также не ответили на запрос относительно комментария.

Однако введение конкретного дедлайна вряд ли изменит реалии полномасштабного вторжения России, которое длится почти 4 года, ведь на столе переговоров в дальнейшем остаются нерешенными ключевые вопросы.

В то же время аналитики напоминают, что это не первая попытка Трампа установить дедлайн: сначала он обещал завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов после инаугурации. А его спецпосланник Кит Келлог считал, что достичь мира можно за 100 дней после вступления Трампа в должность. Позже сам президент США еще неоднократно заявлял о дедлайнах для достижения определенного прогресса, в частности относительно участия России в переговорах, однако ни один из дедлайнов не привел к реальному прекращению огня или соглашения.

В пятницу 6 февраля в Москве заявили, что условие завершения войны остается неизменным — ВСУ должны отойти с подконтрольной части Донбасса. Однако впоследствии Владимир Зеленский ответил, что это условие не будет принято Киевом.

Зеленский находится в сложном положении

По мнению старшего научного сотрудника Центра передовых исследований безопасности, стратегии и интеграции Морица Брейка, ситуация может измениться, если одна из сторон "посыплется".

"Именно на это надеются обе стороны, вероятно, по-своему", — сказал он, добавив, что Украина надеется воспользоваться возможным "разделением российских военных усилий", тогда как Россия "действительно верит, что они смогут одолеть Украину на поле боя".

Зато Майкл Боцюркив, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, констатирует, что время не на стороне Украины. По его словам, Зеленский находится в углу.

"Территория — это главный вопрос, и это не то, по чему он может уступить хоть немного, хоть немного, учитывая количество пролитой крови", — отметил Боцюркив.

В то же время он предупреждает, что если дедлайн действительно установлен, то после него может быть применено давление со стороны США в отношении Украины и России. И именно для Киева последствия будут более серьезными.

"Каждый раз, когда война может обернуться в пользу Украины, например, получение большего количества мощных ракет большой дальности, происходит телефонный разговор между Трампом и Путиным, и все меняется", — предупреждает эксперт.

Украина может быть вынуждена капитулировать

Зато старший консультант лондонского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз отмечает, что Трамп не очень стремится оказывать реальное давление на Россию. Зато неоднократно давление оказывалось на Украину.

По его словам, Украина может или "дойти до решения капитулировать", потому что жизнь в городах будет некомфортной.

"Или на Россию будет оказываться определенное весомое давление, чтобы она прекратила войну, даже если это будет ценой заключения договора о прекращении огня, который замораживает линию соприкосновения на нынешних территориях, контролируемых Россией", — резюмирует он.

Напомним, 5 февраля в Саудовской Аравии прошел второй день переговоров между США, РФ и Украиной. Предметом обсуждения стали военные и военно-политические вопросы.

Как стало известно утром, Россия расширила список своих требований и теперь настаивает не только на полном выводе ВСУ с Донбасса, включая неоккупированные территории, но и на признании их международным сообществом за РФ.

Одним из последствий переговоров стал первый за несколько месяцев обмен пленными. Домой вернулись 157 украинских военнослужащих Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы и гражданских лиц.

В то же время руководитель делегации Рустем Умеров по итогам переговоров сообщил, что делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий. А президент Владимир Зеленский анонсировал следующие встречи, которые, по его словам, должны были пройти в ближайшее время в США.

Ранее Фокус объяснял, о чем по состоянию на сейчас, кроме обмена пленными, удалось договориться в Абу-Даби делегациям и какие вопросы "зависли" в воздухе. В частности, Дональд Трамп утверждает, что стороны практически достигли урегулирования.