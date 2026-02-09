Україна може "дійти до рішення капітулювати": Трамп не хоче чинити тиск на Росію, — NBC

Американський президент Дональд Трамп з моменту початку свого другого терміну неодноразово проголошував дедлайни завершення російсько-української війни. Він також використовує цей метод для інших конфліктів — у Секторі Гази та для укладання Іраном ядерної угоди.

Тепер він міг встановити новий дедлайн для завершення російсько-української війни — червень 2026 року. Про це розповів Володимир Зеленський, який попередив, що США, ймовірно, чинитимуть тиск, аби завершити війну відповідно до цього графіка. Водночас наразі не зрозуміло, наскільки реально досягти миру в такі терміни. Про це йдеться в матеріалі NBC News.

Ані Білий дім, ані Кремль не підтверджували слова Зеленського щодо дедлайну. У Білому домі також не відповіли на запит щодо коментаря.

Однак запровадження конкретного дедлайну навряд змінить реалії повномасштабного вторгнення Росії, яке триває майже 4 роки, адже на столі перемовин надалі залишаються невирішеними ключові питання.

Водночас аналітики нагадують, що це не перша спроба Трампа встановити дедлайн: спочатку він обіцяв завершити російсько-українську війну впродовж 24 годин після інавгурації. А його спецпосланець Кіт Келлог вважав, що досягти миру можна за 100 днів після вступу Трампа на посаду. Пізніше сам президент США ще неодноразово заявляв про дедлайни для досягнення певного прогресу, зокрема щодо участі Росії у перемовинах, однак жоден з дедлайнів не призвів до реального припинення вогню чи угоди.

У п'ятницю 6 лютого у Москві заявили, що умова завершення війни залишається незмінною — ЗСУ мають відійти з підконтрольної частини Донбасу. Однак згодом Володимир Зеленський відповів, що ця умова не буде прийнята Києвом.

Зеленський перебуває в складному положенні

На думку старшого наукового співробітника Центру передових досліджень безпеки, стратегії та інтеграції Моріца Брейка, ситуація може змінитися, якщо одна зі сторін "посиплеться".

"Саме на це сподіваються обидві сторони, ймовірно, по-своєму", — сказав він, додавши, що Україна сподівається скористатися можливим "розділенням російських військових зусиль", тоді як Росія "дійсно вірить, що вони зможуть здолати Україну на полі бою".

Натомість Майкл Боцюрків, позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, констатує, що час не на боці України. За його словами, Зеленський перебуває в куті.

"Територія — це головне питання, і це не те, з чого він може поступитися хоч трохи, хоч трохи, враховуючи кількість пролитої крові", — зазначив Боцюрків.

Водночас він попереджає, що якщо дедлайн дійсно встановлено, то після нього може бути застосований тиск з боку США щодо України та Росії. І саме для Києва наслідки будуть серйознішими.

"Щоразу, коли війна може обернутися на користь України, наприклад, отримання більшої кількості потужних ракет великої дальності, відбувається телефонна розмова між Трампом і Путіним, і все змінюється", — попереджає експерт..

Україна може бути вимушена капітулювати

Натомість старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз наголошує, що Трамп не дуже прагне чинити реальний тиск на Росію. Натомість неодноразово тиск чинився на Україну.

За його словами, Україна може або "дійти до рішення капітулювати", бо життя в містах буде некомфортним.

"Або на Росію буде чинитися певний вагомий тиск, щоб вона припинила війну, навіть якщо це буде ціною укладення договору про припинення вогню, який заморожує лінію зіткнення на нинішніх територіях, що контролюються Росією", — резюмує він.

Нагадаємо, 5 лютого в Саудівській Аравії пройшов другий день переговорів між США, РФ і Україною. Предметом обговорення стали військові та військово-політичні питання.

Як стало відомо вранці, Росія розширила список своїх вимог і тепер наполягає не тільки на повному виведенні ЗСУ з Донбасу, включно з неокупованими територіями, а й на визнанні їх міжнародною спільнотою за РФ.

Одним з наслідків перемовин став перший за декілька місяців обмін полоненими. Додому повернулися 157 українських військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби та цивільних громадян.

Водночас керівник делегації Рустем Умєров за підсумками перемовин повідомив, що делегації провели широкі обговорення решти нерозв'язаних питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. А президент Володимир Зеленський анонсував наступні зустрічі, які, за його словами, мали пройти найближчим часом в США.

Раніше Фокус пояснював, про що станом на зараз, окрім обміну полоненими, вдалося домовитися в Абу-Дабі делегаціям і які питання "зависли" у повітрі. Зокрема, Дональд Трамп стверджує, що сторони практично досягли врегулювання.