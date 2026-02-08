Отошел от традиционной дипломатии: Трамп изменил тактику ведения переговоров по Украине, — AP

Белый дом осуществляет новую стратегию дипломатии, где военные непосредственно влияют на внешнеполитические процессы и участвуют в переговорах на высоком уровне.

Президент США Дональд Трамп сделал необычный шаг и впервые поручил ведущим военным руководителям участвовать в ключевых переговорах с Ираном и Россией, пишет Associated Press.

В частности, командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер впервые присоединился к косвенным переговорам с Ираном в Омане, появившись в парадной форме как символ усиления присутствия США в регионе.

В то же время министр армии США Дэн Дрисколл продолжает играть ключевую роль в переговорах по российско-украинской войне, поддерживая связь с украинскими официальными лицами между сессиями.

По мнению экспертов, решение Трампа использовать военных вместо дипломатов свидетельствует о стремлении администрации к более жесткой и оперативной внешней политике.

"Президенты используют доверенных лиц для передачи важных сообщений", — отметил бывший советник Госдепартамента Элиот Коэн.

Дрисколл выполняет функции связного между Украиной и чиновниками США, включая Джареда Кушнера и специального посланника Стива Уиткоффа, обеспечивая непрерывность диалога.

Кроме того, в Абу-Даби к переговорам присоединился командующий американскими и натовскими силами в Европе — генерал Алексус Гринкевич, .

По данным американских военных, его участие направлено на восстановление высокоуровневого военного контакта с Россией, обеспечивая постоянный диалог для возможного достижения длительного мира.

Авторы материала отметили, что такой подход демонстрирует отход от традиционной дипломатии и усиление роли военных в решении международных конфликтов.

Напомним, 7 февраля Трамп сделал новое заявление о переговорах с Украиной и Россией по окончанию войны.

6 февраля агентство Reuters сообщило, что США и Украина обсудили возможность достижения мира с Россией уже в марте 2026 года, а проведение выборов в Украине — в мае.