Відійшов від традиційної дипломатії: Трамп змінив тактику ведення переговорів щодо України, — AP

Білий дім здійснює нову стратегію дипломатії, де військові безпосередньо впливають на зовнішньополітичні процеси та беруть участь у переговорах на високому рівні.

Президент США Дональд Трамп зробив незвичнйи крок та вперше доручив провідним військовим керівникам брати участь у ключових переговорах з Іраном та Росією, пише Associated Press.

Зокрема, командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер вперше долучився до непрямих переговорів з Іраном в Омані, з'явившись у парадній формі як символ посилення присутності США в регіоні.

Водночасо міністр армії США Ден Дрісколл продовжує відігравати ключову роль у переговорах щодо російсько-української війни, підтримуючи зв'язок з українськими офіційними особами між сесіями.

На думку експертів, рішення Трампа використовувати військових замість дипломатів свідчить про прагнення адміністрації до більш жорсткої та оперативної зовнішньої політики.

"Президенти використовують довірених осіб для передачі важливих повідомлень", — зазначив колишній радник Держдепартаменту Еліот Коен.

Дрісколл виконує функції зв'язкового між Україною та чиновниками США, включно з Джаредом Кушнером і спеціальним посланцем Стівом Віткоффом, забезпечуючи безперервність діалогу.

Крім того, в Абу-Дабі до переговорів долучився командувач американськими та натовськими силами в Європі — генерал Алексус Грінкєвіч, .

За даними американських військових, його участь спрямована на відновлення високорівневого військового контакту з Росією, забезпечуючи постійний діалог для можливого досягнення тривалого миру.

Автори матеріалу наголосили, що такий підхід демонструє відхід від традиційної дипломатії та посилення ролі військових у вирішенні міжнародних конфліктів.

Нагадаємо, 7 лютого Трамп зробив нову заяву про переговори з Україною та Росією щодо закінчення війни.

6 лютого агентство Reuters повідомило, що США та Україна обговорили можливість досягнення миру з Росією вже у березні 2026 року, а проведення виборів в Україні — у травні.