В Киеве более тысячи домов без отопления после ударов по ТЭЦ: чем это грозит системе

Российский удар по Дарницкой ТЭЦ оставил более 1 000 домов без тепла, и последствия длительной остановки сетей могут проявиться и во время следующих отопительных сезонов. Простой приводит к коррозии, заилению и снижению ресурса системы.

О возможных последствиях отключений отопления в Киеве из-за разрушения Дарницкой ТЭЦ эксперт по вопросам энергетической безопасности и регулирования энергетики Проекта энергетической безопасности USAID 2019-2025 годов Светлана Голикова рассказала в комментарии "Телеграфу" 6 февраля. По ее словам, чем дольше система теплоснабжения будет оставаться "на паузе", тем сложнее будет ее восстановить.

Эксперт подтвердила, что отопительная система несет убытки, когда простаивает зимой.

"Не катастрофических за один сезон, но накопленных и неизбежных. Длительный простой системы отопления без циркуляции приводит к ускоренной коррозии, заилению и снижению ресурса сетей, что подтверждается практикой эксплуатации тепловых систем", — рассказала Светлана Голикова.

По ее словам, чем дольше сеть простаивает, тем дороже будет ее восстановить, а также возрастает риск аварий.

Эксперт отметила, что в Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей, утвержденных приказом №71 от 14.02.2007 Минтоплива и энергетики зафиксировано, что тепловые сети и внутридомовые системы нельзя вводить в работу после остановки, не проверив. Перед запуском необходимо также очистить системы и провести испытания.

"После длительных остановок (более 14 дней, инженерная практика) проводится осмотр и очистка грязевиков; обеспечивается контролируемый пуск; в случае ухудшения циркуляции — промывка", — пояснила Голикова.

РФ повредила Дарницкую ТЭЦ: можно ли смягчить последствия в будущем

Эксперт рассказала, что киевская система теплоснабжения состоит из крупных ТЭЦ, таких как Дарницкая, а также районных котельных и местных станций с общей сетью труб.

Она отметила, что кроме ТЭЦ-4 на левом берегу есть также ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и большая станция теплоснабжения "Позняки", работающая на газу. Проведя технический аудит и дополнительные обследования и проанализировав возможности, к ним можно было бы подключить хотя бы часть зданий, оставшихся без тепла (например, на ул. Ревуцкого, Вербицкого и пр. Бажана).

"Если, так понимаю, принято решение частично восстановить теплоснабжение с ТЭЦ-4, то логично подготовить не только производителя, но и трубопроводную сеть, индивидуальные тепловые пункты, а также тщательно внутридомовые сети, потому что они испытывают сейчас наибольшее разрушение", — сказала Светлана Голикова.

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ после вражеского удара 3 февраля, сообщал городской голова Виталий Кличко. по выводам специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не ранее, чем через два месяца, и к тому времени восстановить теплоснабжение в домах невозможно.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4. Тепла нет в более 1 100 многоэтажек на левом берегу.