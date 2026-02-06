У Києві понад тисячу будинків без опалення після ударів по ТЕЦ: чим це загрожує системі

Російський удар по Дарницькій ТЕЦ залишив понад 1 000 будинків без тепла, та наслідки тривалої зупинки мереж можуть проявитися й під час наступних опалювальних сезонів. Простій призводить до корозії, замулення та зниження ресурсу системи.

Про ймовірні наслідки відключень опалення у Києві через руйнування Дарницької ТЕЦ експертка з питань енергетичної безпеки та регулювання енергетики Проєкту енергетичної безпеки USAID 2019-2025 років Світлана Голікова розповіла в коментарі "Телеграфу" 6 лютого. За її словами, чим довше система теплопостачання лишатиметься "на паузі", тим складніше буде її відновити.

Експертка підствердила, що опалювальна система зазнає збитків, коли простоює взимку.

"Не катастрофічних за один сезон, але накопичених і неминучих. Тривалий простій системи опалення без циркуляції призводить до прискореної корозії, замулення та зниження ресурсу мереж, що підтверджується практикою експлуатації теплових систем", — розповіла Світлана Голікова.

За її словами, чим довше мережа простоює, тим дорожче буде її відновити, а також зростає ризик аварій.

Експертка зазначила, що в Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом №71 від 14.02.2007 Мінпалива та енергетики зафіксовано, що теплові мережі та внутрішньобудинкові системи не можна вводити в роботу після зупинки, не перевіривши. Перед запуском необхідно також очистити системи та провести випробування.

"Після тривалих зупинок (більше 14 днів, інженерна практика) проводиться огляд і очищення грязьовиків; забезпечується контрольований пуск; у разі погіршення циркуляції — промивка", — пояснила Голікова.

РФ пошкодила Дарницьку ТЕЦ: чи можна пом'якшити наслідки у майбутньому

Експертка розповіла, що київська система теплопостачання складається з великих ТЕЦ, таких як Дарницька, а також районних котелень і місцевих станцій зі спільною мережею труб.

Вона зазначила, що крім ТЕЦ-4 на лівому березі є також ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і велика станція теплопостачання "Позняки", що працює на газу. Провівши технічний аудит і додаткові обстеження та проаналізувавши можливості, до них можна було б під'єднати хоча б частину будівель, що лишилися без тепла (наприклад, на вул. Ревуцького, Вербицького та пр. Бажана).

"Якщо, так розумію, ухвалено рішення частково відновити теплопостачання з ТЕЦ-4, то є логічним підготувати не тільки виробника, але і трубопровідну мережу, індивідуальні теплові пункти, а також ретельно внутрішньо будинкові мережі, бо вони зазнають зараз найбільшого руйнування", — сказала Світлана Голікова.

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ після ворожого удару 3 лютого, повідомляв міський голова Віталій Кличко. за висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці, і до того часу відновити теплопостачання в будинках неможливо.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4. Тепла немає у понад 1 100 багатоповерхівок на лівому березі.