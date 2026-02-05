Контроль над ЗАЭС: в России допустили сотрудничество с США и назвали условия

При этом глава "Росатома" сообщил, что РФ готова сотрудничать с США, но Запорожскую АЭС Украине не отдадут.

"Россия открыта к международному сотрудничеству по Запорожской АЭС, в том числе с США, но станция должна быть российской", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС.

Россия также подтвердила готовность к экспорту энергии с Запорожской АЭС, в том числе в партнерстве с США.

Сообщения появилось на фоне того, как проходили трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби.

Лихачев уточнил, что вопросы эксплуатации, владения станцией и обеспечения ее независимости должны оставаться за российской организацией. По его словам, другого выхода нет, "исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла".

Відео дня

"Безопасность – это первый ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики", – сказал глава "Росатома".

Во время переговоров США выражали желание эксплуатировать завод совместно с Россией и Украиной, однако Киев выступает против сотрудничества с россиянами.

Позиция россиян в общем не изменилась. В Кремле и раньше заявляли, что не откажутся от контроля над оккупированной АЭС. Россияне планируют перезапустить реакторы и наладить подачу электроэнергии в свою энергосистему.

По словам энергетических экспертов, россияне могут использовать ЗАЭС для питания временно оккупированных частей востока и юга Украины. Отчет Greenpeace в прошлом году свидетельствовал, что РФ строит на юге оккупированных территорий линии электропередач для подключения станции к собственной системе.

Сейчас все шесть реакторов Запорожской АЭС остановлены, поскольку во время боевых действий производить электроэнергию слишком опасно.

Напомним, 26 декабря Путин заявил, что обсуждает с США совместное управление Запорожской АЭС без участия Украины.

А украинская разведка сообщала, что россияне превратили атомную электростанцию в военный полигон.