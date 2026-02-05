Контроль над ЗАЕС: у Росії допустили співпрацю зі США і назвали умови

При цьому глава "Росатому" повідомив, що РФ готова співпрацювати зі США, але Запорізьку АЕС Україні не віддадуть.

"Росія відкрита до міжнародної співпраці щодо Запорізької АЕС, зокрема зі США, але станція має бути російською", — заявив глава "Росатома" Олексій Лихачов на переговорах із Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє ТАСС.

Росія також підтвердила готовність до експорту енергії із Запорізької АЕС, зокрема в партнерстві зі США.

Повідомлення з'явилося на тлі того, як відбувалися тристоронні переговори США, Росії та України в Абу-Дабі.

Лихачов уточнив, що питання експлуатації, володіння станцією і забезпечення її незалежності мають залишатися за російською організацією. За його словами, іншого виходу немає, "зважаючи на законодавство Російської Федерації, норми і правила МАГАТЕ, з міркувань здорового глузду".

"Безпека — це перший ключовий елемент під час формування планів використання будь-якого об'єкта атомної енергетики", — сказав глава "Росатома".

Під час переговорів США висловлювали бажання експлуатувати завод спільно з Росією та Україною, проте Київ виступає проти співпраці з росіянами.

Позиція росіян загалом не змінилася. У Кремлі й раніше заявляли, що не відмовляться від контролю над окупованою АЕС. Росіяни планують перезапустити реактори та налагодити подачу електроенергії у свою енергосистему.

За словами енергетичних експертів, росіяни можуть використовувати ЗАЕС для живлення тимчасово окупованих частин сходу та півдня України. Звіт Greenpeace минулого року свідчив, що РФ будує на півдні окупованих територій лінії електропередач для підключення станції до власної системи.

Наразі всі шість реакторів Запорізької АЕС зупинені, оскільки під час бойових дій виробляти електроенергію занадто небезпечно.

Нагадаємо, 26 грудня Путін заявив, що обговорює зі США спільне управління Запорізькою АЕС без участі України.

А українська розвідка повідомляла, що росіяни перетворили атомну електростанцію на військовий полігон.