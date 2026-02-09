Мирні перемовини в США: як це допоможе Трампу "заморозити" війну в Україні вже влітку

Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати, по-перше, прагнуть завершити війну Росії проти України до початку літа, а по-друге, вперше запропонували провести мирні перемовини на своїй території. Як зазначені фактори змінять траєкторію процесу дипломатичного врегулювання, з’ясовував Фокус.

Президент США Дональд Трамп вважає, що між Україною і Росією проходять «дуже хороші переговори». Констатувавши це, очільник Білого дому додав, «що може щось статися».

Водночас глава української держави розповів про те, що США запропонували завершити війну РФ проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до тамтешнього Конгресу. Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що Штати вперше запропонували провести мирні перемовини на свій території, на що офіційний Київ гранично оперативно дав згоду.

Між тим, за словами президента Зеленського, під час переговорів в Абу-Дабі (4-5 лютого - Фокус) вирішити територіальне питання, а також питання подальшої долі окупованої наразі Запорізької АЕС не вдалося. «Складні питання так і залишились складними», - резюмував він.

З якою метою Трамп прагне перенести мирні перемовини з ОАЕ до Штатів

Коментуючи Фокусу лінію, яку, за словами президента Зеленського проводять наразі США, політолог Олексій Буряченко зазначає: «Я ще восени прогнозував, що буде два вікна можливостей для досягнення не миру, а, скажімо так стійкого перемир’я – це Різдво, тобто 25 грудня і весна. Слід розуміти, що президент Трамп і його команда передусім прагнуть отримати електоральну маржу від своїх миротворчих зусиль. Так чи інакше, перемовини розгортаються в умовно плановому режимі, але на безкінечний процес президент США не налаштований і хоче до літа закрити питання аби покласти його напередодні виборів до Конгресу в електоральну геополітичну кишеню. З огляду на це термін кінець травня – початок чи середина червня дійсно дуже бажані для Трампа в сенсі примирення сторін».

Поряд з тим, вважає експерт, РФ дещо змінила свою стратегію щодо російсько-української війни: «Якщо у 2025 році стратегія Москви полягала в тому, щоб затягувати процес і воювати, то 2026 рік інший, позаяк Путін вже чітко зрозумів, що в нього в руках знаходиться золота карта. Золотою картою являється можливість для Трампа завершення російсько-української війни. І просто так Путін цю золоту карту не віддасть – він буде її розігрувати по максимуму. Тому я взагалі не вірю в те, що у 2026 році вдасться досягти якихось відчутних результатів: росіяни лише імітуватимуть конструктив, можливо, погоджуючись навіть на певний cease-fire».

Що ж стосується пропозиції США провести черговий мирно-перемовний раунд на їхній територій, то Олексій Буряченко з цього приводу зауважує наступне: «На мій погляд, це ланки одного ланцюга з історією про так зване енергетичне перемир’я, коли попри заяву Трампа, що Путін його виконав, вийшов сенатор Ліндсі Грем і не просто заявив зворотнє, а й закликав американського президента надати Україні ракети Tomahawk. А Ліндсі Грем – це завжди про сигнал з Вашингтону. Таким чином, історія з перенесенням нового переговорного туру у Сполучені Штати, як на мене є серйозним сигналом того, що на фоні зриву енергетичного перемир’я США не розуміють до кінця, чи РФ реально налаштована на мир, чи просто як то кажуть, валяє Ваньку. Тобто, США хочуть запитати у російської делегації про це на своїй території і почути предметну відповідь».

Перед яким вибором і чому стоятиме Путін навесні

У тому, що однією з причин того, чому США хочуть перенести перемовини про встановлення миру в Україні на свою територію є те, що американцям просто набридло їздити на Близький Схід переконаний політичний експерт Юрій Богданов. Крім того, зазначає аналітик у розмові з Фокусом, США, ймовірно, вбачають більше можливостей для тиску на обидві сторони, у разі якщо перемовини відбуватимуться саме на їхній території.

«Американці розраховують на результат і хочуть, щоби він був досягнутий саме на території США. Якщо говорити про літній дедлайн від Штатів, то тут можна припустити, що не лише в Білому домі, а й навіть у самій Росії вже відчувають п’яту точку в своїй економіці, тому переговорний процес прискорюється. До речі, те, що росіяни відчувають щось подібне підтверджується і зміною їхньої перемовної команди. Ми вже бачимо не дешевого клоуна Мединського, а серйозних військових, які дійсно розуміють ситуацію на фронті і потенційно можуть говорити по якісь притомні параметри завершення війни. Це свідчить про те, що якісь попередні домовленості про можливий вихід з війни, її заморозку, стають більш досяжними. Але доки росіяни не відмовляються від своїх нереалістичних вимог на кшталт віддати їм Донбас без бою, доти вирішального переходу у дипломатії не відбудеться», - підкреслює Юрій Богданов.

На переконання експерта, Путін, ставка якого на фронт з одного боку і терор українців холодом не спрацювала, весною стоятиме перед вибором: або з огляду на економічну кризу в Росії завершувати війну, не чекаючи поки його система розсиплеться, або ж йти на літню кампанію і намагатися отримати «козирі» на полі бою.

«І поки з боку американців не спостерігається особливого тиску на РФ, росіяни продовжуватимуть військові дії, попри літній дедлайн від Трампа. Насправді, я думаю, що і Київ, і Москва офіційно не відкидатимуть встановлені Білим домом часові рамки, але справжність цієї комунікації з нашого боку і зі сторони росіян є вельми і вельми сумнівною. На превеликий жаль, ми зараз живемо в час, коли слова і дії американського президента ніхто серйозно не сприймає. Це сильно б’є по авторитету Штатів, як країни і Америці доведеться дуже і дуже довго від цього оговтуватися», - підсумовує Юрій Богданов.

Яку гру проводить Білий дім у російсько-українській війні

Встановлення Трампом літнього дедлайну задля досягнення миру, вважає політолог Олексій Якубін, пов’язано з тим, що президенту США потрібні не безкінечні переговори, а цілком конкретні результати, які він в тому числі може використати під час виборчої кампанії до Конгресу.

«Мені здається, що ідея фікс про Нобелівську премію миру, вона продовжує бути присутня у свідомості Трампа. І це означає, що всі ці моменти переговорні для Трампа було б бажано закінчити навіть не влітку, а весною. В інакшому разі Трамп і він постійно на це натякає, може вийти з переговорів, попутно звинувативши і нас, і Росію. Трампу потрібні якісь закриті кейси або принаймні хоча б частково закриті, як з Газою та Ізраїлем, які він може публічно презентувати», - підкреслює політолог у розмові з Фокусом.

Перенесення ж перемовин на територію США, на думку експерта, зумовлено очікуваннями команди Трампа, що саме там може відбутися більший прорив по складних питаннях: «Наразі до таких складних питань відносяться територіально- суверенні треки. Ну, звісно ж йдеться про питання пов’язане з Донбасом міжнародне визнання якого та й усіх окупованих територій згідно російських «вкидів» вимагає Москва».

Саме по територіально-суверенному тематичному кейсу, вважає Олексій Якубін, після перенесення перемовин у Сполучені Штати, буде здійснюватися тиск передусім на українську делегацію. Що ж стосується Росії, то від неї, прогнозує політолог, американська сторона вимагатиме погодження того, щоб саме США були головним суб’єктом в питанні ЗАЕС. Підсумовуючи, Олексій Якубін припустив, що Сполучені Штати намагатимуться здійснити своєрідний бартер: в обмін на вихід Збройних Сил України (ЗСУ) з Донбасу, надати Києву американські гарантії безпеки з відповідним їх ухваленням на рівні Конгресу.