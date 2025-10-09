"Війна в Газі закінчилася": що має відбутися найближчими днями, — Axios

Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Сектору Гази: досягнуто угоди щодо припинення вогню. Перший етап передбачає звільнення заручників та часткового виведення Ізраїлем військ із Гази.

Прорив у врегулюванні бойових дій між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу трапився через два роки з моменту, як ХАМАС здійснив напад, внаслідок якого Газа була майже повністю зруйнована. Про це пише видання Axios.

Після того як Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та ХАМАС підписали угоду, американський чиновник повідомив медіа, що війна в Газі "закінчилася", і підтвердив, що невдовзі має відбутися звільнення заручників.

"Війна в Газі закінчилася. Заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду", — зазначив посадовець.

За його словами, звільнення заручників очікується до понеділка, 13 жовтня.

Як зазначило видання, вважається, що 20 із 48 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСОМ, все ще залишаються живими. Ізраїль натомість висловив готовність відпустити 250 палестинців, що відбувають довічне ув'язнення у в'язницях країни, а також 1700 палестинців, яких затримали ізраїльські силовими з 7 жовтня 2023 року.

Також найближчим часом очікується, що Дональд Трамп може відвідати регіон. Це може відбутися вже цими вихідними, інформує видання з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.

Ізраїльська влада анонсувала, що уряд країни має зібратися наступного дня з метою "затвердити угоду". Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформувало видання Al Jazeera.

Натомість контрольоване ХАМАС урядове інформаційне бюро Гази закликало мешканців залишатися обережними та утриматися від пересувань, пише агентство Reuters. Людей закликають дочекатися заяви офіційної палестинської влади, що підтвердить припинення вогню.

Нагадаємо, що на початку жовтня видання Al Jazeera повідомило, що ХАМАС погодився на ультиматум Дональда Трампа і готовий звільнити заручників.

Перед цим Дональд Трамп оголосив крайній строк для угоди з ХАМАС і пригрозив, що "буде пекло", якщо вони не погодяться.