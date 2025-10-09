Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Сектору Гази, — Трамп

Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану щодо Сектору Гази. Невдовзі Ізраїль має вивести війська до узгодженої лінії, а також відбудеться звільнення заручників. ХАМАС підтвердив укладення угоди і закликав "змусити" Ізраїль дотримуватися її.

Ці дії мають стати першими кроками до досягнення "міцного, тривалого і вічного миру". Про підписання оголосив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у власній соціальній мережі Truth Social уночі на 9 жовтня.

"Я з великою гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану", — заявив президент США.

Дональд Трамп також заявив, що день підписання угоди є "великим" для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, всіх сусідніх країн та Сполучених Штатів Америки.

Водночас видання Al Jazeera повідомило перед цим, що ХАМАС і глава розвідки Єгипту зустрілися для остаточного узгодження угоди щодо Гази. Зазначалося, що саме досягнення мирної угоди можуть оголосити у четвер, 9 жовтня.

Також, за даними Al Jazeera, Катар підтвердив досягнення угоди щодо першого етапу перемир'я в Газі. Речник міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі повідомляє, що посередники оголосили про досягнення угоди щодо "всіх положень та механізмів реалізації" першого етапу плану перемир'я в Газі.

ХАМАС також підтвердив "укладення угоди, що передбачає припинення війни в Газі, виведення окупаційних військ звідти, ввезення гуманітарної допомоги та обмін полоненими", інформували ЗМІ.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що уряд країни має зібратися наступного дня, щоб "затвердити угоду" і "повернути додому всіх людей. Також він назвав подію "великим днем для Ізраїлю".

Видання The Times of Israel повідомило, що ХАМАС має відпустити всіх живих заручників у цю суботу, 11 жовтня.

Нагадаємо, 5 жовтня видання Alarabiya повідомило, що ХАМАС погодився здати зброю палестинсько-єгипетській комісії.

Також 3 жовтня у Al Jazeera інформували, що бойовики ХАМАС погодилися на ультиматум Дональда Трампа щодо звільнення всіх ізраїльських заручників.