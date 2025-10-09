Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Сектору Газа, — Трамп

Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Сектору Газа. Вскоре Израиль должен вывести войска к согласованной линии, а также состоится освобождение заложников. ХАМАС подтвердил заключение соглашения и призвал "заставить" Израиль соблюдать его.

Эти действия должны стать первыми шагами к достижению "прочного, длительного и вечного мира". О подписании объявил президент США Дональд Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social в ночь на 9 октября.

"Я с большой гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана", — заявил президент США.

Дональд Трамп также заявил, что день подписания соглашения является "большим" для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки.

В то же время издание Al Jazeera сообщило перед этим, что ХАМАС и глава разведки Египта встретились для окончательного согласования соглашения по Газе. Отмечалось, что само достижение мирного соглашения могут объявить в четверг, 9 октября.

Также, по данным Al Jazeera, Катар подтвердил достижение соглашения по первому этапу перемирия в Газе. Представитель министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари сообщает, что посредники объявили о достижении соглашения по "всем положениям и механизмам реализации" первого этапа плана перемирия в Газе.

ХАМАС также подтвердил "заключение соглашения, предусматривающего прекращение войны в Газе, вывод оккупационных войск оттуда, ввоз гуманитарной помощи и обмен пленными", информировали СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что правительство страны должно собраться на следующий день, чтобы "утвердить соглашение" и "вернуть домой всех людей. Также он назвал событие "великим днем для Израиля".

Издание The Times of Israel сообщило, что ХАМАС должен отпустить всех живых заложников в эту субботу, 11 октября.

Напомним, 5 октября издание Alarabiya сообщило, что ХАМАС согласился сдать оружие палестинско-египетской комиссии.

Также 3 октября в Al Jazeera информировали, что боевики ХАМАС согласились на ультиматум Дональда Трампа по освобождению всех израильских заложников.