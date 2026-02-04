Навіщо РФ оголосила "енергетичне перемир'я" та чому воно тривало так недовго, — ISW

Російська Федерація використала "енергетичне перемир'я" для накопичення балістики, щоб завдати ще дошкульнішого удару по українських теплостанціях, пояснили аналітики. Крім того, Кремль отримав "козир" для контактів з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, оскільки показав свою начебто готовність до миру. Про що говорять дії та заяви Москви у контексті мирних переговорів та атак на українську енергетику?

Україна сподівалась, що пауза в ударах по енергетиці протриває до нового раунду переговорів у Абу-Дабі, які починаються 4 лютого, ідеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни. Натомість пауза тривала менш як тиждень і супроводжувала не менше сильними атаками на логістику та інші прифронтові об'єкти. Дані Повітряних сил ЗСУ показали, що росіяни, схоже, навмисно накопичували балістичні ракети, щоб вдарити ними по теплостанціях під час морозів.

Аналітики ISW дослідили перебіг "енергетичного перемир'я" — заяви політиків та статистику повітряних ударів з 23 січня по 3 лютого. З'ясувалось, що в ніч на 3 лютого росіяни вдарили у півтора раза більшою кількістю балістики, ніж 23-24 січня, коли тривав перший раунд переговорів у Абу-Дабі. У пакеті, який летів по українцях, було 10 засобів ураження, які можна збити лише ЗРК Patriot. Після російського удару ДТЕК заявила про найсильніший удар у 2026 році, тим часом як Україна очікувала, що "перемир'я" триватиме хоча б до 4 лютого.

Відео дня

"Російські війська часто не запускають або запускають мало ракет протягом кількох днів поспіль, перш ніж запускати ударні пакети зі значно більшою кількістю ракет, ймовірно, накопичуючи ракети між серіями ударів, щоб максимізувати шкоду", — написали аналітики.

У звіті зауважують, що під час першого раунду переговорів у Абу-Дабі США говорили про короткотерміновий мораторій на взаємні удари й розглядали це як крок до мирної угоди. РФ скористалась цією пропозицією у своїх інтересах: по-перше, зібрала більше ракет, по-друге, видала свою "поступку" як "крок до миру".

"Удар 2-3 лютого демонструє, що Росія ніколи не мала наміру використовувати мораторій на енергетичні удари для деескалації війн", — підсумував ISW.

Удари по енергетиці — деталі

Зазначимо, 28 січня у російських пабліках почали поширювати інформацію про заборону на удари по енергетиці. Ішлося про те, що ЗС РФ не атакуватимуть енергетичні об'єкти у Києві, Київській області та у решті областей України. Представники України офіційно не говорили про паузу в ударах, але врешті 30 січня зробив заяву речник президента РФ Дмитро Пєсков: з його слів, "енергетичне перемир'я" припинялося 1 лютого. Тим часом з'явилась інформація, що Кремль начебто погодився на тижневе перемир'я: за оцінкою української сторони, воно починалось 27-30 січня (точна дата не відома) і мало б тривати сім днів. Втім, 3 лютого виступи Дональд Трамп, який сказав, що Путін пообіцяв не бити по енергетиці з неділі (25 січня) по неділю (1 лютого) і "дотримав слова". При цьому жодних паперів підписано не було, а ішлося про "джентльменські домовленості" за столом переговорів, розповіли джерела західних медіа.

Нагадуємо, 2 лютого керівництво ДТЕК показало медіа наслідки російських ударів по теплоенергетиці: на фото з місця подій — ТЕС, вкрита льодом.