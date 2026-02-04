Зачем РФ объявила "энергетическое перемирие" и почему оно длилось так недолго, — ISW

Российская Федерация использовала "энергетическое перемирие" для накопления баллистики, чтобы нанести еще более чувствительный удар по украинским теплостанциям, пояснили аналитики. Кроме того, Кремль получил "козырь" для контактов с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, поскольку показал свою якобы готовность к миру. О чем говорят действия и заявления Москвы в контексте мирных переговоров и атак на украинскую энергетику?

Украина надеялась, что пауза в ударах по энергетике продлится до нового раунда переговоров в Абу-Даби, которые начинаются 4 февраля, говорится в аналитическом отчете Института изучения войны. Вместо этого пауза длилась менее недели и сопровождалась не менее сильными атаками на логистику и другие прифронтовые объекты. Данные Воздушных сил ВСУ показали, что россияне, похоже, намеренно накапливали баллистические ракеты, чтобы ударить ими по теплостанциям во время морозов.

Аналитики ISW исследовали ход "энергетического перемирия" — заявления политиков и статистику воздушных ударов с 23 января по 3 февраля. Выяснилось, что в ночь на 3 февраля россияне ударили в полтора раза большим количеством баллистики, чем 23-24 января, когда проходил первый раунд переговоров в Абу-Даби. В пакете, который летел по украинцам, было 10 средств поражения, которые можно сбить только ЗРК Patriot. После российского удара ДТЭК заявила о самом сильном ударе в 2026 году, в то время как Украина ожидала, что "перемирие" продлится хотя бы до 4 февраля.

"Российские войска часто не запускают или запускают мало ракет в течение нескольких дней подряд, прежде чем запускать ударные пакеты со значительно большим количеством ракет, вероятно, накапливая ракеты между сериями ударов, чтобы максимизировать ущерб", — написали аналитики.

В отчете отмечают, что во время первого раунда переговоров в Абу-Даби США говорили о краткосрочном моратории на взаимные удары и рассматривали это как шаг к мирному соглашению. РФ воспользовалась этим предложением в своих интересах: во-первых, собрала больше ракет, во-вторых, выдала свою "уступку" как "шаг к миру".

"Удар 2-3 февраля демонстрирует, что Россия никогда не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары для деэскалации войн", — подытожил ISW.

Удары по энергетике — детали

Отметим, 28 января в российских пабликах начали распространять информацию о запрете на удары по энергетике. Речь шла о том, что ВС РФ не будут атаковать энергетические объекты в Киеве, Киевской области и в остальных областях Украины. Представители Украины официально не говорили о паузе в ударах, но в конце 30 января сделал заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: по его словам, "энергетическое перемирие" прекращалось 1 февраля. Между тем появилась информация, что Кремль якобы согласился на недельное перемирие: по оценке украинской стороны, оно начиналось 27-30 января (точная дата не известна) и должно было бы длиться семь дней. Впрочем, 3 февраля выступил Дональд Трамп, который сказал, что Путин пообещал не бить по энергетике с воскресенья (25 января) по воскресенье (1 февраля) и "сдержал слово". При этом никаких бумаг подписано не было, а речь шла о "джентльменских договоренностях" за столом переговоров, рассказали источники западных медиа.

Напоминаем, 2 февраля руководство ДТЭК показало медиа последствия российских ударов по теплоэнергетике: на фото с места событий — ТЭС, покрытая льдом.