Стамбул, Женева, Вена: Резников назвал города, где Украина будет общаться с Россией
Встреча представителей двух стран возможна там, где не будет влияния Кремля, заявил министр обороны Украины.
Украина готова к переговорам с Россией в стране, независимой от Кремля. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге 3 февраля.
Украинская сторона готова общаться с российскими представителями в Стамбуле, Женеве и в Вене, добавил он.
"В любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ", – пояснил Резников.
Глава Минобороны напомнил, что эту идею предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Раскрою секрет, с нами велись консультации. Когда я еще был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле". Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", – отметил он.
Что предлагал Эрдоган?
Турецкий лидер 19 января этого года приглашал президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию для урегулирования разногласий. Анкара пообещала быть на связи с Москвой, чтобы не допустить военные действия.
Эрдоган ранее говорил о низкой вероятности вторжения России в Украину. По мнению президента Турции, Украина – это сильное государство.
20 января появилась информация о желании Эрдогана устроить встречу Путина и Зеленского "с глазу на глаз". Тогда турецкий лидер заметил, что отношения России и Украины развиваются в неправильном направлении.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в общении с Фокусом назвал важным шагом предложение Эрдогана устроить переговоры Зеленского и Путина на территории своей страны. Подоляк также заявил, что у РФ слабая переговорная позиция.
Отметим, что 3 февраля Эрдоган прибудет в Киев с официальным визитом и поговорит с Зеленским. Также планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.