Стамбул, Женева, Вена: Резников назвал города, где Украина будет общаться с Россией

Встреча представителей двух стран возможна там, где не будет влияния Кремля, заявил министр обороны Украины.

Украина готова к переговорам с Россией в стране, независимой от Кремля. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге 3 февраля.

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Украинская сторона готова общаться с российскими представителями в Стамбуле, Женеве и в Вене, добавил он.

"В любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ", – пояснил Резников.

[ + – ] О встрече с представителями России Резников говорит с 47:07

Глава Минобороны напомнил, что эту идею предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Раскрою секрет, с нами велись консультации. Когда я еще был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле". Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", – отметил он.

Что предлагал Эрдоган?

Турецкий лидер 19 января этого года приглашал президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию для урегулирования разногласий. Анкара пообещала быть на связи с Москвой, чтобы не допустить военные действия.

Эрдоган ранее говорил о низкой вероятности вторжения России в Украину. По мнению президента Турции, Украина – это сильное государство.

[ + – ] Зеленский и Эрдоган встретятся 3 февраля

20 января появилась информация о желании Эрдогана устроить встречу Путина и Зеленского "с глазу на глаз". Тогда турецкий лидер заметил, что отношения России и Украины развиваются в неправильном направлении.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в общении с Фокусом назвал важным шагом предложение Эрдогана устроить переговоры Зеленского и Путина на территории своей страны. Подоляк также заявил, что у РФ слабая переговорная позиция.

Отметим, что 3 февраля Эрдоган прибудет в Киев с официальным визитом и поговорит с Зеленским. Также планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.