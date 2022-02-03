Стамбул, Женева, Відень: Резніков назвав міста, де Україна спілкуватиметься з Росією

Зустріч представників двох країн можлива там, де не впливатиме Кремль, заявив міністр оборони України.

Україна готова до переговорів із Росією у країні, незалежної від Кремля. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу 3 лютого.

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Українська сторона готова спілкуватися з російськими представниками у Стамбулі, Женеві та у Відні, додав він.

"У будь-якому місці, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін, а саме від РФ", – пояснив Резніков.

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Голова Міноборони нагадав, що цю ідею запропонував президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

"Розкрию секрет, з нами велися консультації. Коли я ще був учасником переговорної делегації України у Тристоронній контактній групі, ми відповідали ствердно: "Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, у Стамбулі". Ми будемо готові, але треба, щоб погодилася інша сторона", – наголосив він.

Що пропонував Ердоган?

Турецький лідер 19 січня цього року запрошував президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна до Туреччини для врегулювання розбіжностей. Анкара пообіцяла бути на зв'язку з Москвою, щоб не допустити воєнних дій.

Ердоган раніше говорив про низьку ймовірність вторгнення Росії в Україну. На думку президента Туреччини, Україна – це сильна держава.

[ + – ] Зеленський та Ердоган зустрінуться 3 лютого

20 січня з'явилася інформація про бажання Ердогана влаштувати зустріч Путіна і Зеленського "віч-на-віч". Тоді турецький лідер зауважив, що відносини Росії та України розвиваються в неправильному напрямку.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у спілкуванні з Фокусом назвав важливим кроком пропозицію Ердогана влаштувати переговори Зеленського та Путіна на території своєї країни. Подоляк також заявив, що в РФ слабка переговорна позиція.

Зазначимо, що 3 лютого Ердоган прибуде до Києва з офіційним візитом та поговорить із Зеленським. Також планується підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.