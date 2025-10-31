Россия готова к продолжению прямых переговоров с представителями Киева, — МИД РФ

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал, что предложения России Украине о гуманитарных паузах и рабочих группах остаются в силе. И Москва якобы готова обсуждать возможные встречные инициативы Киева, однако он уклоняется от прямого диалога.

Об этом Галузин, бывший посол России в Японии, а теперь замминистра МИД Сергея Лаврова, который ведает вопросами, связанными с "Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Союзным Государством", заявил в интервью пропагандистского росСМИ "Известия".

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что именно Киев якобы "уклоняется от прямого диалога" и с момента последних переговоров РФ и Украины в Стамбуле прошло уже более трех месяцев, а о новых контактах не сообщалось.

"Москва готова к продолжению переговоров об урегулировании кризиса в Украине, в том числе в стамбульском формате. Однако Киев демонстрирует отсутствие политической воли", - заявил Михаил Галузин.

Заместитель Лаврова сообщил, что Россия "открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и к продолжению прямых переговоров с представителями Киева".

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются. Проблему представляет только отсутствие политической воли Киева", — сказал он.

"Известия" отмечают, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что РФ представила проекты документов и предложения о рабочих группах Украине, однако ответа от Киева не поступило. Эти предложения все так же остаются в силе, подчеркнул Галузин.

28 октября в администрации президента Турции сообщили, что на данный момент подвижек в возобновлении переговорного процесса между Украиной и Россией нет. При этом Москва готова продолжать обсуждение и изучать инициативы Киева, отметил замглавы МИД РФ.

"Все предложения, которые российская делегация озвучивала в ходе стамбульского процесса, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, — все это остается на столе переговоров. Мы готовы по ним работать и обсуждать возможные встречные инициативы украинской делегации", — сказал Галузин.

И упомянул, что в Кремле пошли на уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, Зеленский критиковал Россию за "низкий уровень российской делегации" на переговорах в Стамбуле и этим объяснял "несерьезность процесса". Галузин заверяет, что в Кремле поддержали предложение украинского президента и повысили уровень команды.

"К сожалению, Киев пока игнорирует наши предложения и уклоняется от диалога, все еще надеясь с помощью западной поддержки достичь мира посредством силы", — резюмировал Галузин.

Переговоры Киева и Москвы о прекращении войны – что известно

Прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в мае 2025 года. Всего прошло три встречи, последняя из которых состоялась 23 июля. Стороны должны были согласовать совместный меморандум о прекращении огня и параметрам урегулирования конфликта, а также договориться о гуманитарных обменах.

Напомним, во время саммита на Аляске президент РФ Владимир Путин якобы подтвердил, что готов к урегулированию конфликта на основе концепции, которую предложил Вашингтон. Однако прямого ответа, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Кремль не получил.

А аналитики ISW предупредили, что несмотря на заявления о готовности к уступкам президент РФ Владимир Путин не отказался от намерений полностью оккупировать четыре региона Украины.